Life

“Το Πρωινό” - Δεβετζή για Γεωργούλη: Γελοία όσα ακούγονται, δεν πιστεύω τίποτα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πηγή Δεβετζή μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" για τον Αλέξη Γεωργούλη με αφορμή την καταγγελία σε βάρος του από γυναίκα.



Στην εκπομπή “Το Πρωινό” μίλησε η Πηγή Δεβετζή για τον Αλέξη Γεωργούλη με αφορμή την καταγγελία σε βάρος του από γυναίκα για παρενόχληση και κακοποίηση.

Η Πηγή Δεβετζή είπε ότι ο Αλέξης Γεωργούλης είναι φίλος της και τον χαρακτήρισε αξιοπρεπή άνθρωπο.

Η κ. Δεβετζή, ακόμα, χαρακτήρισε "γελοία" όσα ακούγονται για τον Αλέξη Γεωργούλη. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν πιστεύει τίποτα από αυτά και ξεκαθάρισε ότι τον στηρίζει. Αποκάλυψε μάλιστα ότι τον έχει πάρει και τηλέφωνο.

«Νομίζω δεν θα δώσει σημασία, είναι τόσο καλό παιδί ο Αλέξης που είναι φίλος μου. Εντάξει τι να πω, πραγματικά δηλαδή, καθεμία, δεν ξέρω ποια είναι τώρα αυτή που έχει κάνει μια τέτοια καταγγελία, για κάποιον σκοπό έγινε όλο αυτό. Εντάξει, γελάω, τίποτα άλλο», είπε μεταξύ άλλων η Πηγή Δεβετζή.

Ο ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης τέθηκε εκτός ΣΥΡΙΖΑ, μετά από καταγγελία σε βάρος του, ενώ οι βελγικές αρχές υπέβαλαν αίτημα άρσης της ασυλίας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, σε βάρος του Αλέξη Γεωργούλη έχει κατατεθεί καταγγελία από μία γυναίκα για παρενόχληση και κακοποίηση. Η γυναίκα που φέρεται να έκανε την καταγγελία πρόσκειται στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, και εργαζόταν πριν από κάποια χρόνια στο Ευρωκοινοβούλιο, ενώ σήμερα εργάζεται στους θεσμούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Ακρόπολη: Μαχαίρωσαν νεαρό για να τον ληστέψουν

Χρήστος Κόγιας: Θύμα απάτης ο γνωστός Youtuber - Πώς του πήραν 4000 ευρώ

Αχαΐα: Ήπιε νέφτι αντί για νερό στο νεκροταφείο και διασωληνώθηκε