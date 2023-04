Παράξενα

Πάτρα: Έβαλε την αστυνομία να ψάχνει το κλεμμένο αυτοκίνητο του, αλλά μετά θυμήθηκε…

Η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ σταμάτησε όταν ο απελπισμένος ιδιοκτήτης θυμήθηκε τελικά ότι δεν είχε παρκάρει εκεί που νόμιζε.

Την κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ για την ανεύρεση ενός κλεμμένου αυτοκινήτου, προκάλεσε το τηλεφώνημα από τον απελπισμένο ιδιοκτήτη του

Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης του πήρε τηλέφωνο και δήλωσε κλοπή του Ι.Χ του, σε περιοχή της Πάτρας που το είχε σταθμεύσει.

Το σήμα δόθηκε και περιπολικά άρχισαν τις αναζητήσει στην προσπάθεια να εντοπίσουν το όχημα, σύμφωνα με το tempo24.news.

Όμως λίγη ώρα αργότερα ο πολίτης πήρε και πάλι τηλέφωνο στην Αστυνομία δηλώνοντας πως βρήκε το αυτοκίνητό, καθώς τελικά το είχε παρκάρει σε άλλο σημείο από εκείνο που το έψαχνε!

