Νέος Κόσμος – παιδική χαρά: Σοβαρός τραυματισμός 7χρονου

Το παιχνίδι στην κούνια λίγο έλειψε να μεταβληθεί σε τραγωδία.

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, σε παιδική χαρά στον Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ένα 7χρονο παιδάκι τραυματίστηκε σοβαρά, όταν κάνοντας κούνια, το δοκάρι της έσπασε και έπεσε στο κεφάλι του παιδιού.

Το παιδί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο καθώς ο τραυματισμός του ήταν σοβαρός.

