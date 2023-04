Πολιτική

Κύρτσος για Γεωργούλη: Η γυναίκα που έκανε την καταγγελία είναι μια εξαιρετική επαγγελματίας

Τι είπε ο Γιώργος Κύρτσος στην εκπομπή "Το Πρωινό" για τα όσα ακούγονται στις Βρυξέλλες, τον Αλέξη Γεωργούλη και την γυναίκα που φέρεται να έκανε την καταγγελία.



Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε ο ευρωβουλευτής Γιώργος Κύρτσος με αφορμή την καταγγελία γυναίκας σε βάρος του Αλέξη Γεωργούλη για παρενόχληση και κακοποίηση, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Κύρτσος είπε ότι «το βασικό λάθος του Γεωργούλη είναι ότι αν και Ευρωβουλευτής είχε σχέσεις με συνεργάτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κυρία ήταν νομική σύμβουλος του Ευρωκοινοβουλίου και τώρα νομική σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Σύμφωνα με τον κ. Κύρτσο η γυναίκα, η οποία φέρεται να έχει καταγγείλει τον Αλέξη Γεωργούλη είναι ένα σημαντικό άτομο και γνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της, ενώ πρόσθεσε ότι είναι μια εξαιρετική επαγγελματίας.

Παράλληλα, μεταξύ άλλων σημείωσε ότι στο ευρωκοινοβούλιο το ότι δεχόμαστε την άρση ασυλίας ενός ευρωβουλευτή και συμμετέχουμε κι εμείς στην διαδικασία κάτι δείχνει, ενώ όπως είπε στην Ελλάδα η άρση ασυλίας ενός βουλευτή είναι πολύ δύσκολο να συμβεί.

«Ξέρω και τους δύο πρωταγωνιστές. Είναι και οι δύο φιλικά άτομα, τους ξέρω σε κοινωνικό επίπεδο. Είναι νέοι, λαμπεροί και θέλεις να είσαι φίλος τους», είπε ο κ. Κύρτσος

Τόνισε ακόμα ότι δεν έχουμε κάτι εναντίον του Αλέξη Γεωργούλη και σημείωσε ότι τα καθήκοντα του τα έκανε με ιδιαίτερο ζήλο, ενώ ανέφερε ακόμα ότι ο Γεωργούλης όπου πηγαίνει όλες οι γυναίκες τρέχουν πίσω του και αυτό το σχολιάζουν με θετικό τρόπο στην ευρωβουλή.

«Μας δίνουν οδηγίες ότι δεν κάνεις σχέσεις με βοηθούς ή στελέχη υπηρεσιών. Οι νεότεροι δεν μπορούν να το αποφύγουν επειδή είναι ο κοινωνικός τους περίγυρος, όπως η Καϊλή παντρεύτηκε και απέκτησε παιδί με έναν Ιταλό βοηθό, έτσι και ο Γεωργούλης», είπε ακόμα ο κ. Κύρτσος.

Είπε ότι ο ίδιος δεν ήξερε αν οι δυο τους είχαν σχέση, ενώ τόνισε ότι η γυναίκα που έχει κάνει την καταγγελία έχει «ειδικό βάρος» στους θεσμούς, ενώ πρόσθεσε ότι μπορεί να υπάρξουν πρόσθετες καταγγελίες.

Τέλος τόνισε ότι η υπόθεση πρόκειται να τραβήξει σε βάθος χρόνου και δεν θα έχουμε απαντήσεις στο άμεσο μέλλον.

