“Ζήσε αλλιώς” με την Σοφία Αλιμπέρτη: Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τρίτης

Η Σοφία Αλιμπέρτη μοιράζεται μαζί μας, καθημερινά στις 16:00, το motto της ζωής της: «Ζήσε αλλιώς».

Αγαπημένη παρουσιάστρια, με εμπειρία, επικοινωνιακό ταλέντο, αμεσότητα, αφοπλιστική ειλικρίνεια και αισιόδοξη ματιά, η Σοφία Αλιμπέρτη επέστρεψε, χθες, μετά από 14 χρόνια στην τηλεόραση με μια σύγχρονη εκπομπή στον ΑΝΤ1.

Στο «Ζήσε αλλιώς», αναζητά, ρωτά και μαθαίνει όλα εκείνα που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της ψυχικής και σωματικής μας υγείας και ευεξίας.

Στο πλευρό της Σοφίας Αλιμπέρτη, συμπαρουσιαστής είναι ο Χειρουργός-Οδοντίατρος Κωνσταντίνος Δέδες για να αναδεικνύουν μαζί νέους τρόπους αντιμετώπισης ιατρικών θεμάτων. Ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Δρ. Κωνσταντίνος Ξένος, μοιράζεται μαζί μας καθημερινά χρήσιμες και αποτελεσματικές συμβουλές διατροφής και ευζωίας.

Μία ξεχωριστή στήλη, με θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, θα μας παρουσιάζει, ανά διαστήματα, η Ιωάννα Παλιοσπύρου.

Το «Ζήσε Αλλιώς» βασίζεται στο επιτυχημένο format του εξωτερικού, «DR. OZ», που είναι από τις μακροβιότερες εκπομπές της τηλεόρασης με ζωντανό κοινό.

Όσα θα δούμε σήμερα, Τρίτη 18 Απριλίου, στις 16:00

Μπορεί όταν ανοίγει ο καιρός, η διάθεσή μας να γίνεται πιο χαρούμενη όμως, η άνοιξη φέρνει μαζί της και αλλεργίες. Η Σοφία μαζί με τον Κωνσταντίνο εξηγούν, με ένα πείραμα και πολλά κομφετί, τι ακριβώς συμβαίνει με τη γύρη και τις αλλεργίες. Η Δήμητρα Γιατράκου κάθεται στον καναπέ του «Ζήσε Αλλιώς» και εξηγεί πόσο δύσκολο είναι να ζεις με πολλές αλλεργίες. Ο ειδικός αλλεργιολόγος Ιωάννης Παρασκευόπουλος αποκαλύπτει όσα πρέπει να ξέρουμε και εξηγεί πώς γίνεται το τεστ για τις αλλεργίες.

Ο φούρνος μικροκυμάτων είναι απαραίτητος για τα περισσότερα νοικοκυριά, όμως αυτό που δεν ξέρουν πολλοί είναι πόσο επικίνδυνος μπορεί να γίνει. Ο σεφ Πέτρος Συρίγος μπαίνει στην κουζίνα του «Ζήσε Αλλιώς» και μας μιλά τα τρόφιμα που απαγορεύεται να βάλουμε στον φούρνο μικροκυμάτων, για να προλάβουμε τυχόν… εκρήξεις. Ο Κωνσταντίνος Ξένος με τη βοήθεια του κοινού αποκαλύπτει πόση ζάχαρη είναι κρυμμένη στη διατροφή μας. Μήπως, τελικά, είμαστε εθισμένοι στη ζάχαρη και δεν τρώμε τόσο υγιεινά όσο νομίζουμε;

Αν κάτι ενοχλεί τις γυναίκες είναι οι ρυτίδες. Η δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Ντόλυ Φατσέα οπτικοποιεί το πώς δημιουργούνται οι ρυτίδες στο δέρμα μας και δίνει λύσεις για να σβήσουν τα σημάδια του χρόνου γύρω από το στόμα μας.

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» έρχεται καθημερινά στον ΑΝΤ1 για να αλλάξει τη ζωή μας. Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος καθημερινά στις 16:00 μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

