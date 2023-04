Οικονομία

“Qatar Gate”: Το Ευρωκοινοβούλιο αναθεωρεί τους κανόνες για το lobbying πρώην μελών του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση που θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Μαΐου, τροποποιεί τους ισχύοντες κανόνες, που είχαν θεσπιστεί το 1999.



Το προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε την Δευτέρα (17.04.2023) να απαγορεύσει σε πρώην ευρωβουλευτές να ασκούν δραστηριότητα lobbying στο σώμα για περίοδο έξι μηνών μετά το τέλος της θητείας τους. Πρόκειται για το πρώτο μέτρο αντίδρασης μετά την υπόθεση Qatar Gate, που συγκλόνισε τις Βρυξέλλες.

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Μαΐου, τροποποιεί τους ισχύοντες κανόνες, που είχαν θεσπιστεί το 1999, για τα προνόμια που παρέχονται σε πρώην ευρωβουλευτές, μετά το σκάνδαλο Qatar Gate, που ξέσπασε τον Δεκέμβριο. Υπενθυμίζεται ότι στην πολύκροτη υπόθεση ενεπλάκησαν ευρωβουλευτές, καθώς και ο Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής Αντόνιο Παντσέρι, που μετατράπηκε σε επικεφαλής ΜΚΟ, κι έχει ομολογήσει πως ήταν ανάμεσα «στους ηγέτες εγκληματικής οργάνωσης» συνδεόμενης «με το Κατάρ και το Μαρόκο».

Το σκάνδαλο εξώθησε την πρόεδρο του ΕΚ, τη Ρομπέρτα Μέτσολα, να αναγγείλει μεταρρυθμίσεις. Η πρώτη απόφαση, που υιοθετήθηκε χθες Δευτέρα, θεσπίζει «περίοδο αναμονής» έξι μηνών, κατά τη διάρκεια των οποίων οι πρώην βουλευτές δεν θα έχουν δικαίωμα άσκησης επιρροής εκ μέρους ομάδων συμφερόντων –lobbying– στο σώμα.

«Μετά την έγκριση από τους προέδρους των πολιτικών ομάδων του κοινοβουλίου του σχεδίου μεταρρύθμισης που πρότεινε η πρόεδρος (του ΕΚ Ρομπέρτα) Μέτσολα, το προεδρείο υιοθέτησε την πρώτη εφαρμοστική απόφαση αναθεωρώντας τους εφαρμοστέους κανόνες για τους πρώην βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», αναφέρει δελτίο Τύπου του θεσμού.

«Μετά την περίοδο αυτή, αν πρώην βουλευτές αποφασίζουν να διεξαγάγουν δραστηριότητες lobbying ή εκπροσώπησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα απαιτείται να εγγράφονται στο Μητρώο Διαφάνειας. Συνεπώς, δεν θα ωφελούνται από τα δικαιώματα πρόσβασης και τις εγκαταστάσεις που τους προσφέρονταν επειδή ήταν πρώην μέλη», τονίζει το προεδρείο στην ανακοίνωσή του.

Το ΕΚ διευκρινίζει ακόμη στο κείμενο που δημοσιοποίησε χθες πως θα εξεταστούν περαιτέρω μέτρα τις επόμενες εβδομάδες, ιδίως για τη «συμμετοχή εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων σε εκδηλώσεις που οργανώνονται από το κοινοβούλιο», ενώ «παράλληλα, συνεχίζεται η εφαρμογή αριθμού μέτρων που προϋποθέτουν αλλαγές στον Κανονισμό» του.

Ειδήσεις σήμερα:

Ακρόπολη: Μαχαίρωσαν νεαρό για να τον ληστέψουν

Σουδάν – Παγουλάτος: Είμαστε 4 μέρες εγκλωβισμένοι σε ξενοδοχείο χωρίς ρεύμα

Χρήστος Κόγιας: Θύμα απάτης ο γνωστός Youtuber - Πώς του πήραν 4000 ευρώ