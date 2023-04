Πολιτική

Ο Μητσοτάκης στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων (εικόνες)

Ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε ασκήσεις σε στίβο μάχης και επιβιβάστηκε στο σκάφος ανορθόδοξου πολέμου και ταχείας μεταφοράς «Αίολος».

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί τη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών στον Σκαραμαγκά και το Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων, στο Μεγάλο Πεύκο.

«Η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά στεκόμαστε πάντα αρωγοί στο έργο των Ενόπλων Δυνάμεων. Όχι μόνο ως προς τον εξοπλισμό σας, γνωρίζετε τις σημαντικές αναβαθμίσεις που έχουμε καταφέρει να πετύχουμε τα τελευταία χρόνια. Στεκόμαστε, όμως, αρωγοί και στο έμψυχο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτό έχουμε υποχρέωση να κάνουμε.

Ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις θωρακίζουν την εθνική μας ανεξαρτησία, προστατεύουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την εθνική κυριαρχία και αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση ελευθερίας και ευημερίας», ανέφερε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΥΚ, ο οποίος νωρίτερα παρακολούθησε τους εννέα τελειόφοιτους της σειράς 197-198 της σχολής ΟΥΚ να ασκούνται σε στίβο μάχης.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβιβάστηκε στο σκάφος ανορθόδοξου πολέμου και ταχείας μεταφοράς «Αίολος» και κατευθύνθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων, στο Μεγάλο Πεύκο, όπου ξεναγήθηκε στους νεόδμητους χώρους του ΚΕΕΔ από τον Διοικητή της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων Υποστράτηγο Κωνσταντίνο Αλεξάκη.

Από το Διοικητήριο του ΚΕΕΔ ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε στρατιωτική επίδειξη με την ανάπτυξη ελικοπτέρων, εξωλέμβιων Zodiac, jet ski και αλεξιπτωτιστών με σκοπό την κατάληψη ακτής και τη διάσωση ομήρου.

Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης, ο Διοικητής της ΔΥΚ Πλοίαρχος Κωνσταντίνος Νασσόπουλος και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, Θάνος Ντόκος.

