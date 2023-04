Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Η έκλειψη... διαρκείας και οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

«Η Σελήνη είναι στον Κριό και σε δυο ημέρες θα συναντήσει τον Ήλιο και θα γίνει έκλειψη η οποία θα είναι διαρκείας», είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τρίτη του Πάσχα.

Όπως είπε η αστρολόγος της εκπομπής αυτή η έκλειψη δημιουργεί όψη με τον Πλούτωνα και θα είναι πολύ δυνατή. «Τα γεγονότα θα έχουν διάρκεια», σημείωσε και πρόσθεσε «να προσέχουμε τις αντιπαραθέσεις».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





