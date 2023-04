Πολιτική

Αλέξης Γεωργούλης: Κόντρα μετά την καταγγελία για κακοποίηση - Το χρονικό της υπόθεσης

Πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η υπόθεση του Αλέξη Γεωργούλη, o οποίος τέθηκε εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος ζήτησε να αρθεί η ασυλία. Τι δήλωσε ο Στέλιος Κούλογλου.



Μετά από τρία χρόνια και διεξοδικές έρευνες από τις βελγικές αρχές εστάλη το αίτημα για άρση ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη που αμέσως τέθηκε εκτός της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

O ευρωβουλευτής σύμφωνα με καταγγελία κατηγορείται για βαριά κακοποίηση σε βάρος εργαζόμενης του ευρωκοινοβουλίου. Μάλιστα για το θέμα τοποθετήθηκε στις Βρυξέλλες και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δρομολόγησε τη θεσμική διαδικασία. «Έλαβα αίτημα από τις αρμόδιες αρχές του Βελγίου για άρση της βουλευτής ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη. Αυτό το αίτημα διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων», δήλωσε η Ρομπέρτα Μέτσολα.

Ο γνωστός ηθοποιός με ανάρτησή του κάνει λόγο για περιστατικό που δήθεν συνέβη και ενημέρωσε ότι υπέβαλε την άρση της ευρωκοινοβουλευτικής του ασυλίας και την παραίτησή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

«Δυστυχώς ζούμε σε δύσκολες και επικίνδυνες εποχές. Προς μεγάλη μου έκπληξη πληροφορούμαι ότι υποβλήθηκε σε βάρος μου, καταφανώς ψευδής και συκοφαντική καταγγελία, για περιστατικό που δήθεν συνέβη πριν τρία χρόνια. Απέναντι σε αυτήν την ψευδή και προσβλητική επίθεση, που πραγματοποιείται μάλλον όχι τυχαία λίγες ημέρες πριν τις εθνικές εκλογές, προτίθεμαι να δώσω τη μάχη μου στη δικαιοσύνη, για την αλήθεια και την αποκατάσταση του ονόματός μου, αιτούμενος ο ίδιος την άρση της ευρωβουλευτικής μου ασυλίας. Στο πλαίσιο αυτό και επειδή δεν θέλω επ' ουδενί να επηρεάσω τον αγώνα που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, σε όλα τα επίπεδα, με ένα καθαρά προσωπικό ζήτημα, θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση των οργάνων του κόμματος και υποβάλλω την παραίτησή μου από μέλος του κόμματος καθώς και από την Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», ανέφερε ο Αλέξης Γεωργούλης.

Η απάντηση από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ήρθε άμεσα αδειάζοντας στην ουσία τον Ευρωβουλευτή τον οποίο έθεσε οριστικά εκτός Ευρωομάδας. «Ο ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης τίθεται εκτός ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε συνέχεια της ενημέρωσης που είχαμε σήμερα για καταγγελία εις βάρος του και δεδομένης της ανάγκης να διαλευκανθεί πλήρως η σχετική υπόθεση», έγραφε στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταγγελία αφορά τη χρονική περίοδο που ο κ. Γεωργούλης με την καταγγέλλουσα διατηρούσαν σχέση, πριν τρία χρόνια δηλαδή ωστόσο υποβλήθηκε μόλις χθες στο Ευρωκοινοβούλιο το αίτημα άρσης ασυλίας. Η αρμόδια επιτροπή θα ψηφίσει επ’ αυτού το επόμενο διάστημα προκειμένου το αίτημα να επιστρέψει στην Ολομέλεια και να ξεκινήσει η διαδικασία.

Επίσης πληροφορίες από τις Βρυξέλλες αναφέρουν ότι καταγγελία για «βαριά ποινικά αδικήματα» σε βάρος του ευρωβουλευτή ,Αλέξη Γεωργούλη, έγινε στις βελγικές αρχές το 2020 και προσωποποιήθηκε το 2020. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η καταγγελία είναι επώνυμη -και ως προς την καταγγέλλουσα και ως προς τον φερόμενο ως δράστη- από τον χρόνο πλησίον της πράξης .

«Πριν από καιρό υπήρξαν κάποιες φήμες απροσδιόριστες, ερωτήθηκε αρμοδίως ο κ. Γεωργούλης είπε ότι δεν υπάρχει το παραμικρό για το οποίο πρέπει να ανησυχούμε επειδή το θέμα είναι και πολύ λεπτό», δήλωσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιος Κούλογλου, στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα του ΑΝΤ1.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1 ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης για την υπόθεση του Αλέξη Γεωργούλη είπε ότι δεν είχε καμία ενημέρωση έως χθες το μεσημέρι. Αναφορικά με παλαιότερη κλήση του κ. Γεωργούλη ώστε να δώσει εξηγήσεις ο κ. Παπαδημούλης είπε: «Επειδή στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο κυκλοφορούν κάποια πράγματα και ως κουτσομπολιά, όχι η συγκεκριμένη καταγγελία,όχι για τη συγκεκριμένη υπόθεση, εγώ ζήτησα αρμοδίως από τον κ. Γεωργούλη όταν ακούστηκε κάτι αόριστο να με ενημερώσει αν υπάρχει κάτι. Το διέψευσε κατηγορηματικά». Παράλληλα, ανέφερε πως θεωρεί άδικη την επίθεση από το ΠΑΣΟΚ ότι δόθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ το όνομα της καταγγέλλουσας.

Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ανέφερε ότι «είναι απολύτως προφανές ότι το ήξερε ο Τσίπρας και τον κάλυπτε γιατί τρία χρόνια δεν μένει κρυφή μία τέτοια έρευνα»

«Είμαι σίγουρος ότι το κόμμα δεν γνώριζε κάτι τέτοιο το ΣΥΡΙΖΑ αλλά δεν πιστεύω πως σε αυτά τα ζητήματα υπάρχουν γραπτοί και άγραφτοι κανόνες», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Βούτσης στο Mega.

«Πυρά» από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Ερωτήματα σχετικά με την υπόθεση του ευρωβουλευτή Γεωργούλη θέτει η Νέα Δημοκρατία. «Σε τι ακριβώς αφορά η καταγγελία; Έγινε σήμερα για πρώτη φορά; Ο κ. Γεωργούλης παραιτήθηκε όπως λέει ο ίδιος ή αποπέμφθηκε όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ; Επειδή, προφανώς, οι λόγοι που οδηγούν έναν ευρωβουλευτή εκτός κόμματος είναι εξαιρετικά σοβαροί, οι πολίτες αναμένουν απαντήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ», αναφέρει μεταξύ άλλων η ΝΔ σε ανακοίνωση της.

Άμεση ήταν και η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ που εξαπέλυσε επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ. «Οι διαδικασίες που ακολουθούν οι βελγικές αρχές, εναπόκεινται στη δική τους αρμοδιότητα και δεν «υπαγορεύονται» από τρίτους, όπως υπονοούν κάποιοι δήθεν δικαιωματιστές. Είναι ντροπή στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που κατά τ' άλλα δηλώνουν υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να διαρρέουν ονόματα μη σεβόμενοι την ποινική προδικασία. Ακόμη και σε αυτό το τραγικό γεγονός, υπέρτερη αξία έχει το μικροκομματικό τους συμφέρον», τόνιζαν στο ΠΑΣΟΚ.

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωση του αναφέρει «Άλλη μια υπόθεση κακοποίησης γυναικών που πρέπει να διερευνηθεί, άλλη μια αποκρουστική αντιπαράθεση, με στοιχεία κουτσομπολιού, που αφήνει στο απυρόβλητο το κρίσιμο ζήτημα, που είναι καταγγελίες να σέρνονται για χρόνια και τα θύματα να παραμένουν, εντελώς απροστάτευτα, ακόμη και για τη στοιχειώδη προστασία των προσωπικών τους δεδομένων».

Η υπόθεση τώρα βρίσκεται στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, και η διαδικασία μέχρι να ληφθεί η απόφαση μπορεί να διαρκέσει έως και 3 μήνες.

