Κοινωνία

Ληστεία στην Ακρόπολη: Συνελήφθη και δεύτερος δράστης - Σε κρίσιμη κατάσταση ο 18χρονος

Συνελήφθη λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι ο 17χρονος που αναζητούνταν για την ληστεία που έγινε στην περιοχή της Ακρόπολης με θύμα έναν επίσης 18χρονο ο οποίος μάλιστα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στον "Ερυθρό Σταυρό".

Ο νεαρός δέχθηκε επίθεση από 2 άτομα με μαχαίρι το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα στην οδό Πανός και Πολυγνώτου στην Πλάκα. Χθες λίγο μετά την επίθεση είχε συλληφθεί ο ένας από τους δυο δράστες ηλικίας επίσης 17 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δέχτηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, από δύο άτομα.

Οι δράστες, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, προκάλεσαν στον 18χρονο τραύμα στον λαιμό και την κοιλιακή χώρα.

Το θύμα διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός όπου υποβλήθηκε σε χειρουργείο και νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι δράστες αφαίρεσαν ένα τσαντάκι το οποίο εντοπίστηκε δίπλα στο σημείο που έγινε η επίθεση.

