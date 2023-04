Life

“The 2Night Show”: Οι καλεσμένοι της Τρίτης (εικόνες)

Τρεις απολαυστικούς καλεσμένους υποδέχεται ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο πλατό της εκπομπής.



Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Δέσποινα Τσούτσα. Η όμορφη ηθοποιός, που ξεχώρισε με το ταλέντο της στη σειρά «Ο Παράδεισος των Kυριών», μιλάει για τα «ατίθασα» παιδικά της χρόνια, για το «μικρόβιο» της υποκριτικής, που είχε από μικρή, αλλά και για τη στήριξη της οικογένειάς της σε κάθε βήμα.

Πώς αντέδρασε όταν, για πρώτη φορά, δέχθηκε λεκτική «επίθεση» σε ένα σούπερ μάρκετ, λόγω του «χαρακτήρα» της, στη σειρά «Ήλιος»; Πώς καταφέρνουν και συνυπάρχουν τόσες πολλές γυναίκες, χωρίς ανταγωνισμό, σε έναν «Παράδεισο»; Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τη γιαγιά της στη Λάρισα, ο Γρηγόρης προσπαθεί να πείσει τη γιαγιά ότι δεν της κάνει φάρσα και ότι είναι μαζί με την εγγονή της.

Τέλος, τσουγκρίζει τα πασχαλινά αυγά και φοράει τα ακουστικά για το αγαπημένο της παιχνίδι. Θα καταφέρει, άραγε, να μαντέψει τι της λέει ο Γρηγόρης… μασουλώντας;

Στην παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και η Χριστίνα Καμενίτσα. Η γυμνάστρια και πρωταθλήτρια ΜΜΑ, μιλάει για το πιο «σκληρό» άθλημα του κόσμου, για τις ζόρικες στιγμές που έχει ζήσει στο «κλουβί», αλλά και για την καθημερινότητά της.

Γιατί η μητέρα της, στον πρώτο αγώνα που έπαιξε, πρόσφερε κουλουράκια στην αντίπαλό της; Για ποιο λόγο ασχολήθηκε με την προπονητική σε γυναίκες; Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο διαιτητής, στη ζωή και την ασφάλεια των αθλητών ΜΜΑ; Επίσης, περιγράφει τον «κόντρα ρόλο» που ανακαλύπτουν όσοι την γνωρίζουν... χωρίς «γάντια» και εξηγεί γιατί επιλέγει να λύνει τις διαφορές της, μόνο εντός ρινγκ.

Τέλος, μιλάει για τον σοβαρό τραυματισμό που την κράτησε μακριά από τους διεθνείς αγώνες, για τη μεγάλη αγάπη που δέχεται, καθημερινά, ως προπονήτρια μικρών παιδιών, αλλά και για τον συναθλητή της στο Ζιου Ζιτσου... Σάκη Ρουβά.

Απόψε, ο Γρηγόρης υποδέχεται στο «The 2Night Show» και τον Στέλιο Κουδουνάρη. Ο αγαπημένος σχεδιαστής μόδας και κριτής του «My Style Rocks», μιλάει για την τηλεόραση, που τον γοητεύει και για την εμπειρία του, που τον έχει κάνει να μην παίρνει πια τόσο προσωπικά τα σχόλια και τις αντιδράσεις του κοινού.

Γιατί έχει φάει «τσαντιά» από τηλεθεάτρια; Γιατί δεν άφηνε τη μαμά του να φύγει από το σπίτι αν δεν του άρεσαν τα ρούχα της; Γιατί η δημιουργία ρούχων είναι ακριβό σπορ; Ποια στοιχεία ξεχωρίζουν τις δικές του συλλογές; Πώς από Στελάκος έγινε Στέλιος και πόσο ρόλο έπαιξε η μετακόμιση από την Καισαριανή στο Κολωνάκι; Γιατί το επίθετό του ήταν το μεγαλύτερό του πρόβλημα, όταν ήταν μικρός και πώς κατάφερε ο πατέρας του να τον κάνει να το αγαπήσει; Τέλος, αναφέρεται στο «My Style Rocks» και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα κορίτσια, για να ανταπεξέλθουν σε ένα βαρύ καθημερινό πρόγραμμα.

