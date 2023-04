Αθλητικά

“Game Night Late”: Πρεμιέρα απόψε στον ΑΝΤ1

Η νέα αθλητική εκπομπή έρχεται στον ΑΝΤ1 απόψε, Τρίτη 18 Απριλίου, για να γίνει η νέα αθλητική συνήθεια των φιλάθλων όλων των ομάδων και όλων των αθλημάτων.





Η νέα αθλητική εκπομπή, με τον Παντελή Βλαχόπουλο και τους Θέμη Καίσαρη και Παντελή Διαμαντόπουλο, έρχεται στον ΑΝΤ1 απόψε, Τρίτη 18 Απριλίου, για να γίνει η νέα αθλητική συνήθεια των φιλάθλων όλων των ομάδων και όλων των αθλημάτων.

Κάθε Τρίτη στη 01:50 και Παρασκευή στις 23:00, ο Παντελής Βλαχόπουλος μαζί με τους Παντελή Διαμαντόπουλο και Θέμη Καίσαρη θα σχολιάζουν, θα αναλύουν και θα παρουσιάζουν στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1 τα σπουδαία αθλητικά γεγονότα με τη δική τους ξεχωριστή ματιά, μέσα από τη νέα αθλητική εκπομπή «Game Night Late».



Με πιο χαλαρή διάθεση, αλλά με τη σοβαρότητα και την εγκυρότητα του SPORT24, οι τρεις δημοσιογράφοι θα καταγράφουν όλα όσα συμβαίνουν μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου και θα καταθέτουν τη γνώμη τους, χωρίς οπαδικά γυαλιά, αλλά πάντα με σεβασμό στον αθλητισμό και στους τηλεθεατές.



Η εκπομπή «Game Night Late» θα βρίσκεται παντού και θα μας μεταφέρει εικόνες από κάθε γωνιά του πλανήτη, με LIVE συνδέσεις με όλα τα γήπεδα του κόσμου, ξεχωριστές αποστολές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αλλά και κάλυψη των αγώνων με ειδικές ενότητες, στήλες και ενδιαφέροντες καλεσμένους. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των εκπομπών, θα υπάρχει και ειδική ενότητα με τον Αλέξανδρο Τρίγκα, ο οποίος θα καταθέτει τη γνώμη του, αλλά και προτάσεις για τα σημαντικότερα παιχνίδια κάθε αγωνιστικής.



Super League, Champions League, EuroLeague, Europa League, Conference League και NBA, καθώς και τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης μπαίνουν στην τελική ευθεία και η εκπομπή «Game Night Late» θα προσφέρει μία μοναδική εμπειρία στους τηλεθεατές με ανάλυση και σχολιασμό όσων συμβαίνουν.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Παρουσιαστές: Παντελής Βλαχόπουλος, Παντελής Διαμαντόπουλος, Θέμης Καίσαρης

Αρχισυνταξία: Ηλίας Καλλονάς

Σκηνοθέτης: Βάνιας Βλαχοδημητρόπουλος

«GAME NIGHT LATE» με τον Παντελή Βλαχόπουλου και τους Θέμη Καίσαρη και Παντελή Διαμαντόπουλο, κάθε Τρίτη στη 01:50 και Παρασκευή στις 23:00 στον ΑΝΤ1.