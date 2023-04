Υγεία - Περιβάλλον

Νοσοκομείο Κεφαλονιάς: Παραδόθηκε το ανακαινισμένο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (εικόνες)

Η παράδοση έγινε παρουσία της υφυπουργού Υγείας, Μίνας Γκάγκα η οποία θέλησε να ευχαριστήσει «όλο το προσωπικό του νοσοκομείου το οποίο είναι δοσμένο στη δουλειά και κάνει για τεράστια προσπάθεια»



Μια σημαντική ημέρα για τους κατοίκους της Κεφαλονιάς είναι η σημερινή, με την παράδοση ενός υπερσύγχρονου τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο νοσοκομείο του νησιού, χάρη σε δωρεά από το Ίδρυμα Γ.& Μ. Βεργωτή.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε η υφυπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, η οποία παρέλαβε το λειτουργικό και υπερσύγχρονό αυτό τμήμα, του νοσοκομείο Κεφαλονιάς, που σίγουρα δίνει στους κατοίκους του νησιού, το αίσθημα της ασφάλειας.

Το Ίδρυμα Γ & Μ Βεργωτή παρέδωσε σήμερα στο υπουργείο Υγείας τη νέα δωρεά (προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ) που αφορά την πλήρη ανακαίνιση του χώρου των Επειγόντων και τον πλήρη εξοπλισμό τους.

«Είναι μεγάλη χαρά για εμένα να έρχομαι ξανά στην Κεφαλονιά και να βλέπω τελειωμένο το TEΠ. Να ευχαριστήσω τον κληροδότη μας για τη δωρεά αυτή αλλά και γενικά για την στήριξη στο νοσοκομείο» ανέφερε στο χαιρετισμό της, η κ. Γκάγκα, ενώ πρόσθεσε ότι «από πλευράς κυβερνήσεως, έχουμε βάλει πολλές δομές στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την αναβάθμιση πολλών υποδομών αλλά πάντα είναι σημαντικές οι δωρεές ιδιωτών, που από την περίοδο της πανδημίας και μετά έχουν βοηθήσει πάρα πολύ».

Τέλος, η κ. Γκάγκα θέλησε να ευχαριστήσει «όλο το προσωπικό του νοσοκομείου το οποίο είναι δοσμένο στη δουλειά και κάνει για τεράστια προσπάθεια, καθώς από όλες τις μονάδες βγαίνει μια σημαντική δουλειά και ο κόσμος της Κεφαλονιάς το καταλαβαίνει. Μας ενδιαφέρει να υπάρχει η αίσθησης ασφάλειας».

πηγή φωτογραφιών: kefaloniapress.gr

