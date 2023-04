Πολιτισμός

Πέθανε η Δέσποινα Γερουλάνου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη στον χώρο του πολιτισμού, από το άγγελμα θανάτου της Δέσποινας Γερουλάνου.

Πέθανε η Δέσποινα Γερουλάνου, αδερφή του Παύλου Γερουλάνου, η οποία τα τελευταία χρόνια ήταν πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνα 2023 και από το 1994 ήταν διευθύντρια των Γκαλερί του Μουσείου Μπενάκη.

Η Δέσποινα Γερουλάνου έφυγε από τη ζωή, σήμερα, Τρίτη, έπειτα από νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου των Αθηνών λόγω πνευμονολογικής ασθένειας.

Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στη Δραματική Σχολή του Ελληνικού Θεάτρου Τέχνης (Θέατρο Τέχνης) Κάρολος Κουν. Εργάστηκε στο θέατρο και τον κινηματογράφο από το 1983 έως το 1990. Παρακολούθησε επίσης μαθήματα ζωγραφικής, γλυπτικής και κοσμημάτων στο Παρίσι και το 1992 οργάνωσε την πρώτη της ατομική έκθεση κοσμημάτων στην Αθήνα. Ακολούθησαν περισσότερες ατομικές και ομαδικές εκθέσεις.

Από το 1994 είναι διευθύντρια των Γκαλερί του Μουσείου Μπενάκη, αναδιοργανώνοντας το πρώτο πωλητήριο του Μουσείου και ιδρύοντας τέσσερις νέους χώρους για την προώθηση και υποστήριξη παραδοσιακών και σύγχρονων εφαρμοσμένων τεχνών και σχεδιασμού. Ήταν επίσης μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Μουσείου Μπενάκη και εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Πολιτιστικό Συμβούλιο του Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship.

Είχε ταυτίσει τη ζωή της με το Μουσείο Μπενάκη και τη διατήρηση των ελληνικών θησαυρών ως απόδειξη της συνέχειας του μεγαλείου της Ελλάδας και της ιστορίας της. Η βυζαντινολόγος μητέρα της, εγγονή του Αντώνη Μπενάκη, ήταν και η πρώτη που είχε διοργανώσει τα πρώτα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Μπενάκη και το φωτογραφικό αρχείο.

Τον τελευταίο χρόνο ήταν πρόεδρος του Δ.Σ. του οργανισμού «Ελευσίνα 2023 – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης».

Ειδήσεις σήμερα:

Ακρόπολη: Μαχαίρωσαν νεαρό για να τον ληστέψουν

Σουδάν – Παγουλάτος: Είμαστε 4 μέρες εγκλωβισμένοι σε ξενοδοχείο χωρίς ρεύμα

Χρήστος Κόγιας: Θύμα απάτης ο γνωστός Youtuber - Πώς του πήραν 4000 ευρώ