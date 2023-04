Κοινωνία

Πυροβολισμοί στα Άνω Λιόσια: Ταυτοποιήθηκαν δύο νεαροί

Νέες εξελίξεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με τον νεαρό που φαίνεται σε βίντεο να πυροβολεί στη μέση του δρόμου στα Άνω Λιόσια.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή του Πάσχα. Ο «πιστολέρο» καταγράφηκε σε βίντεο να πυροβολεί με δύο όπλα, στη μέση του δρόμου. Ο άνδρας, που βρισκόταν στην οδό Φυλής, έριξε μπαλωθιές στον αέρα, πυροβολώντας τουλάχιστον έξι με επτά φορές.

Το βίντεο με τους πυροβολισμούς ανέβηκε από τους φίλους του στα social media και η δημοσίευσή του έγινε λίγες ώρες μετά τον τραυματισμό 72χρονου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι. Ο ηλικιωμένος βρισκόταν σε γλέντι και καθόταν σε τραπέζι όταν ένιωσε ένα τσούξιμο στο πόδι.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, "αναφορικά με το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα ενημέρωσης, από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής έχουν ταυτοποιηθεί δύο νεαροί ελληνικής καταγωγής 18 και 25 ετών για τους πυροβολισμούς".

Μάλιστα, η δημοσίευση του βίντεο με τους πυροβολισμούς έγινε λίγες ώρες μετά τον τραυματισμό 72χρονου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι. Ο ηλικιωμένος βρισκόταν σε γλέντι και καθόταν σε τραπέζι όταν ένιωσε ένα τσούξιμο στο πόδι.

Σηκώνοντας το παντελόνι του διαπίστωσε ότι είχε καρφωθεί στη γάμπα του μία βολίδα και είχε αρχίσει να αιμορραγεί. Μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο, και είναι καλά στην υγεία του. Διαπιστώθηκε πως η σφαίρα προήλθε από πυροβόλο όπλο 9 χιλιοστών.

