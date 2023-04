Κόσμος

Εκλογές - Τουρκία: Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση

Η εικόνα που αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, λιγότερο από ένα μήνα πριν από τις εκλογές.

Εικοσιέξι ημέρες πριν τις εκλογές στην Τουρκία η ORC Research κατέγραψε κατάρρευση στις ψήφουςτης Λαϊκής Συμμαχίας, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρεόυ.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε μεταξύ 13 και 16 Απριλίου:"Ποιο κόμμα θα ψηφίζατε αν γίνονταν γενικέςεκλογές αυτήν την Κυριακή;"

Τα ποσοστά πρόθεσης ψήφου είναι τα εξής:

AKP 35,9%

CHP 29,8%

IYI Κόμμα 11,6%

Πράσινο Αριστερό Κόμμα 11,6%

MHP 4,8%

Κόμμα Πατρίδας2,4%.

Τα ποσοστά ψήφου στις Γενικές Εκλογές 2018 ήταν τα εξής:

AKP: 42,7%

CHP: 26,4 %

IYI Party: 8 %

Πράσινο Αριστερό Κόμμα: 12,7 %

MHP: 8,3 %

Άλλο: 1,9 %