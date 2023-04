Κόσμος

Σουδάν: χωρίς ρεύμα και με λιγοστά τρόφιμα οι εγκλωβισμένοι Έλληνες (βίντεο)

Έλληνες κάτοικοι της περιοχής, αλλά και ο Μητροπολίτης Νουβίας και παντός Σουδάν μιλούν για τις εφιαλτικές στιγμές που ζουν στον ΑΝΤ1.

Της Λίλιαν Τσουρλή

Εφιαλτικές στιγμές βιώνουν και οι Έλληνες που ζουν στο Χαρτούμ, οι οποίοι βρίσκονται εκγλωβισμένοι είτε στα σπίτια τους είτε στην Ελληνορθόδοξη μητρόπολη, με λιγοστά τρόφιμα και χωρίς ρεύμα.

Δεκάδες Έλληνες προσπαθούν να επιβιώσουν τις τελευταίες μέρες στο εμπόλεμο Σουδάν. Κλεισμένοι στα σπίτια τους και πίσω από τα κλειστά παράθυρα ζουν τον απόλυτο εφιάλτη.

Ο Νικόλαος Λίμνιος, κάτοικος Σουδάν, αναφέρει χαρακτηριστικά: "Ο στρατός έχει πάρει το πάνω χέρι και προσπαθεί να κάνει κάποιες εκκαθαρίσεις από τις περιοχές που είναι κατοικήσιμες. Έχουμε εναέριες κρούσεις με αεροπλάνα του στρατού που έρχονται από πάνω μας. Ούτε τολμάμε να ξεμυτίσουμε από το κατώφλι του σπιτιού. Χτες μας τροφοδότησαν με λίγα τρόφιμα σήμερα δεν έχει έρθει. Έχουμε τουλάχιστον νερό δεν έχουμε ρεύμα από τις 15.00 το απόγευμα. Στα 400 μέτρα ακούμε διάφορα όπλα που χτυπούνε."

Στον ΑΝΤ1 μίλησε και ο Μητροπολίτης Νουβίας και παντός Σουδάν, Σάββας, ο οποίος περιέγραψε μεταξύ άλλων: "Το μόνο που έχει αλλάξει σήμερα είναι ότι χρησιμοποιεί ο στρατός και ελικόπτερα. Έχει επιδρομές με ελικόπτερα. Παραμένουμε στη Μητρόπολη γιατί είναι πολύ επικίνδυνα να φύγουμε από εδώ. Εμείς καταφέραμε και ανεφοδιαστήκαμε με κάποιο τρόπο από delivery προφανώς του στρατού."

"Δεν υπάρχει ρεύμα"

Ακόμη μία μαρτυρία από τον Θανάση Παγουλάτο, κάτοικο Σουδάν συγκλονίζει για τα όσα ζουν οι Έλληνες στην περιοχή. "Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να βγούμε έξω διότι είναι επικίνδυνα. Αυτή τη στιγμή ακούμε κανονιές, πιστολιές τα πάντα. Το μόνο που έχουμε μέχρι στιγμής μερικές προμήθειες σε νερό. Ρεύμα δεν υπάρχει. Επειδή η γεννήτρια μας είναι σε εξωτερικό χώρο δεν μπορούμε να τη λειτουργήσουμε"

Η ελληνικη ηγεσια βρισκεται σε συνεχη επικοινωνια με τον ελληνα πρεσβη της Αιγυπτου αλλα και με τη γαλλικη πρεσβεια στο Σουδαν προκειμενου στην πρωτη ευκαρια να ανοιξει διαδρομος σωτηριας για τους ευρωπαιους πολιτες.

Πάντως όσο περνάνε οι ώρες, η επικοινωνία είναι ιδιαίτερα δύσκολη.





