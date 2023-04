Κοινωνία

ΣτΕ - ΕΛ.ΑΣ: Νόμιμη η αύξηση των οργανικών θέσεων στα ανώτερα κλιμάκια

Τι προβλέπεται σύμφωνα με το σχέδιο διατάγματος.

Νόμιμο έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο αυξάνονται κατά 55 οι θέσεις στα ανώτερα κλιμάκια της Ελληνικής Αστυνομίας και παράλληλα μειώνεται ο χρόνος υπηρεσίας των προς προαγωγή βαθμοφόρων. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το σχέδιο διατάγματος αυξάνονται οι οργανικές θέσεις στο βαθμό του ταξίαρχου κατά 20 και από 65 που είναι σήμερα φτάνουν τις 85 και στο βαθμό αστυνομικού διευθυντή κατά 30 και από 230 που είναι σήμερα φτάνουν τις 260.

Παράλληλα, ο ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας των Αστυνομικών Β΄ γενικών καθηκόντων και των Αστυνομικών Β΄ ειδικών καθηκόντων που πρέπει να έχουν προκειμένου να μπορούν να προαχθούν, μειώνεται από τα 8 έτη που είναι σήμερα, στα 7 έτη.

Επίσης, μειώνεται ο χρόνος πραγματικής συνολικής υπηρεσίας για την προαγωγή -ανεξαρτήτως υπάρξεως οργανικών θέσεων- των Αστυνομιών Α΄ από τα 23 έτη που προβλέπεται σήμερα στα 20 έτη συνολικής πραγματικής υπηρεσίας και των Αστυνομικών Β΄ από τα 15 έτη που είναι σήμερα μειώνεται κατά ένα έτος, δηλαδή σε 14 έτη συνολικής πραγματικής υπηρεσίας αξιωματικού.

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 78/2023 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος συνοδεύεται από έγγραφο του προϊσταμένου του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με το οποίο «οι συνεχείς αλλαγές στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα επέφεραν αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός αστυνομικών να παραμένει στάσιμος βαθμολογικά, μισθολογικά και από άποψη ασκούμενων καθηκόντων για πολλά χρόνια υπηρεσίας στον ίδιο βαθμό, με αποτέλεσμα τη στασιμότητα και την αποστρατεία τους λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας, χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα να εξαντλήσουν την ιεραρχία αν και προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας».

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, «επιχειρείται, η θέσπιση κινήτρων για εξέλιξη του προσωπικού μέσω της προαγωγής εκτός οργανικών θέσεων σε συγκεκριμένους βαθμούς με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών υπηρεσίας, καθώς και την αύξηση των οργανικών θέσεων σε συγκεκριμένους βαθμούς».

Οι διατάξεις του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος προκαλούν στον προϋπολογισμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση 1.187.250 ευρώ περίπου για το τρέχον έτος και 1.701.000 ευρώ περίπου για το 2024 και για κάθε ένα από τα επόμενα έτη.

