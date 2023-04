Πολιτική

Εκλογές 2023: Ρουσόπουλος, Φίλης, Δουδωνής στον ΑΝΤ1 για την υπόθεση Γεωργούλη (βίντεο)

Οι τρεις άνδρες, εξέφρασαν την άποψή τυς σχετικά με την υπόθεση του Αλέξη Γεωργούλη.

Με τον χρόνο για τις εθνικές εκλογές να μετρά αντίστροφα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, φιλοξένησε το βράδυ της Τρίτης, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιο στον βόρειο τομέα Αθηνών, Θόδωρο Ρουσόπουλο, τον τομεάρχη Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιο βουλευτή στην Α Αθήνας, Νίκο Φίλη και τον γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παναγιώτη Δουδωνή.΄

Οι τρεις άνδρες, "διασταύρωσαν τα ξίφη τους", σε μία συζήτηση με τον Νίκο Χατζηνικολάου για τα φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας, όπως η υπόθεση του Αλέξη Γεωργούλη, πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

Τι ανέφεραν, για την απομάκρυνση του ευρωβουλευτή τόσο στην ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την αίτηση για επιστροφή της έδρας αλλά και για τη διαρροή του ονόματος και των στοιχείων της καταγγέλουσας.

