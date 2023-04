Πολιτική

Μητσοτάκης: Στην Κέρκυρα την Τετάρτη ο πρωθυπουργός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το νησί της Κέρκυρας θα επισκεφθεί την Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζοντας τις προεκλογικές περιοδείες του ανά την Ελλάδα.

Το νησί της Κέρκυρας θα επισκεφθεί την Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζοντας τις προεκλογικές περιοδείες του ανά την Ελλάδα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί θα επισκεφτεί χώρους πολιτισμού και τουριστικές υποδομές του νησιού.

Στις 13:00 ο Πρωθυπουργός θα παραστεί και θα μιλήσει στην παρουσίαση του αναπτυξιακού προγράμματος για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Στις 19:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλέξης Γεωργούλης: Κόντρα μετά την καταγγελία για κακοποίηση - Το χρονικό της υπόθεσης

Αγρίνιο: Πατέρας και γιος “έφυγαν” μέσα σε 12 ώρες

Δημήτρης Φιντιρίκος: Θύμα διάρρηξης ο επιχειρηματίας