Αλέξης Γεωργούλης: Η πρώτη ανάρτηση της Ελένης Χρονοπούλου μετά την καταγγελία για κακοποίηση (βίντεο)

«Η καταγγελία μου έγινε την επόμενη μέρα του συμβάντος» δηλώνει η Ελένη Χρονοπούλου που κατήγγειλε τον Αλέξη Γεωργούλη για κακοποίηση. Είναι η πρώτη της ανάρτηση στο Facebook για την υπόθεση παρενόχλησης και κακοποίησης με θύτη, όπως η ίδια καταγγέλει, τον ανεξάρτητο πλέον ευρωβουλευτή.

«Η χθεσινή διαρροή του ονόματός μου έγινε προφανώς χωρίς τη συναίνεσή μου και αποτελεί από μόνη της μια σοβαρότατη παραβίαση της ιδιωτικότητάς μου αλλά και της ποινικής διαδικασίας» τονίζει.

Η ανάρτηση της αναλυτικά

«Πριν από 3 χρόνια, στις αρχές του 2020, προχώρησα σε καταγγελία κατά συγκεκριμένου Έλληνα ευρωβουλευτή για τα αδικήματα του βιασμού και της πρόκλησης σωματικής βλάβης.

Ήξερα από την πρώτη στιγμή ότι αυτή η διαδικασία ενδεχομένως θα αποβεί επώδυνη για εμένα, την οικογένεια μου, τους οικείους μου, όπως δυστυχώς πολύ συχνά συμβαίνει με τα θύματα τέτοιων συμπεριφορών. Το έπραξα όμως θεωρώντας ότι το οφείλω στον εαυτό μου αλλά και σε κάθε γυναίκα που μπορεί να βρεθεί σε ανάλογη θέση.

Η καταγγελία μου έγινε την επόμενη μέρα του συμβάντος προσκομίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία (ιατροδικαστικές εκθέσεις, κ.α.) και 4 μήνες μετά, τον Μάιο 2020, ένιωσα έτοιμη να δώσω και το όνομα του θύτη στις βελγικές αρχές, οι οποίες είναι και οι μόνες αρμόδιες για το χειρισμό της υπόθεσης.

Τα 3 αυτά χρόνια επέλεξα απολύτως συνειδητά να αντιμετωπίσω το ζήτημα μόνο με τους δικηγόρους μου, χωρίς να ενημερώσω κανέναν άλλο, ούτε καν την οικογένειά μου την οποία προσπάθησα να προστατεύσω με κάθε τρόπο. Η δε δημοσιοποίηση του γεγονότος τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή έγινε μετά το επίσημο αίτημα των βελγικών αρχών για άρση ασυλίας του ευρωβουλευτή μετά από ενδελεχή εξέταση της υπόθεσης.

Η χθεσινή διαρροή του ονόματός μου έγινε προφανώς χωρίς τη συναίνεσή μου και αποτελεί από μόνη της μια σοβαρότατη παραβίαση της ιδιωτικότητάς μου αλλά και της ποινικής διαδικασίας. Είναι δε λυπηρό κάποιοι που παριστάνουν τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο βωμό της πολιτικής διαχείρισης να με βάζουν στη δίνη χυδαίων και εξοργιστικών επιθέσεων.

Στην πολιτική βρίσκομαι για να παλέψω, μέσα από το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, για τις ιδέες και τις αρχές μου και δεν επιθυμώ η όποια δημόσια παρουσία μου να καθορίζεται από αυτή την δυσάρεστη για μένα υπόθεση.

Έχει έρθει ο καιρός το αίσθημα ντροπής και ενοχής να μη βαραίνει τα θύματα, αλλά τους δράστες ανάλογων περιστατικών και όσους τους ανέχονται».

Δικηγόροι Αλέξη Γεωργούλη: Αρνείται επισήμως και κατηγορηματικά τις κατηγορίες





Τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση και ξυλοδαρμό που τον βαραίνουν αρνείται ο Αλέξης Γεωργούλης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι τρεις δικηγόροι του, λίγη ώρα μετά την πρώτη επίσημη και επώνυμη τοποθέτηση της Ελένης Χρονοπούλου, της γυναίκας που τον κατήγγειλε για βιασμό και σωματική βλάβη.(Δες εδώ αναλυτικά)

Οι δικηγόροι του Αλέξη Γεωργούλη, στην ανακοίνωσή τους, αναφέρουν πως ο πελάτης τους αρνείται επισήμως όλες τις κατηγορίες που στρέφονται εναντίον του και επιθυμεί να χυθεί όλο το φως στην υπόθεσή του, ενώ θα συνεργαστεί με τις Αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των δικηγόρων του Αλέξη Γεωργούλη:

«Ο κ. Γεωργούλης ενημερώθηκε την Μεγάλη Παρασκευή 14 Απριλίου 2023 από το Γραφείο της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ως προς το αίτημα της Εισαγγελίας των Βρυξελλών για την άρση της ευρωβουλευτικής του ασυλίας, ύστερα από καταγγελία που έχει γίνει εις βάρος του και για την οποία δεν είχε καμία απολύτως γνώση.

Την ίδια ημέρα ανταποκρίθηκε, αιτούμενος και ο ίδιος της άρση της ασυλίας του, με σκοπό να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να διαλευκανθεί η υπόθεση. Τη Δευτέρα 17 Απριλίου 2023, έγινε και η ανάλογη ανακοίνωση από το Προεδρείο στην Ολομέλεια.

Ο κ. Γεωργούλης αρνείται επισήμως και κατηγορηματικά τις κατηγορίες που στρέφονται εναντίον του και επιθυμεί οπωσδήποτε το ταχύτερο δυνατόν να χυθεί όλο το φως σε αυτήν την υπόθεση που μόλις του γνωστοποιήθηκε. Έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο βελγικό δικαστικό σύστημα με το οποίο σκοπεύει να συνεργαστεί ενεργά.

Οι Βέλγοι δικηγόροι του, Me Cedric Vergauwen και Me Olivia Venet, έχουν ήδη έρθει σε επαφή με τον ανακριτή και θα επικοινωνήσουν σε εύθετο χρόνο σχετικά με αυτήν τη δικογραφία για την οποία ο κ. Γεωργούλης θεωρείται αθώος.

Έως τότε, δεν μπορούμε να προβούμε σε καμία περαιτέρω δήλωση πέραν αυτής της αθωότητας του.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι

Me Cedric Vergauwen

Me Olivia Venet

Σταματίνα Μαλλά»





Κόντρα μετά την καταγγελία για κακοποίηση - Το χρονικό της υπόθεσης

Μετά από τρία χρόνια και διεξοδικές έρευνες από τις βελγικές αρχές εστάλη το αίτημα για άρση ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη που αμέσως τέθηκε εκτός της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

O ευρωβουλευτής σύμφωνα με καταγγελία κατηγορείται για βαριά κακοποίηση σε βάρος εργαζόμενης του ευρωκοινοβουλίου. Μάλιστα για το θέμα τοποθετήθηκε στις Βρυξέλλες και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δρομολόγησε τη θεσμική διαδικασία. «Έλαβα αίτημα από τις αρμόδιες αρχές του Βελγίου για άρση της βουλευτής ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη. Αυτό το αίτημα διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων», δήλωσε η Ρομπέρτα Μέτσολα.

Ο γνωστός ηθοποιός με ανάρτησή του κάνει λόγο για περιστατικό που δήθεν συνέβη και ενημέρωσε ότι υπέβαλε την άρση της ευρωκοινοβουλευτικής του ασυλίας και την παραίτησή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

«Δυστυχώς ζούμε σε δύσκολες και επικίνδυνες εποχές. Προς μεγάλη μου έκπληξη πληροφορούμαι ότι υποβλήθηκε σε βάρος μου, καταφανώς ψευδής και συκοφαντική καταγγελία, για περιστατικό που δήθεν συνέβη πριν τρία χρόνια. Απέναντι σε αυτήν την ψευδή και προσβλητική επίθεση, που πραγματοποιείται μάλλον όχι τυχαία λίγες ημέρες πριν τις εθνικές εκλογές, προτίθεμαι να δώσω τη μάχη μου στη δικαιοσύνη, για την αλήθεια και την αποκατάσταση του ονόματός μου, αιτούμενος ο ίδιος την άρση της ευρωβουλευτικής μου ασυλίας. Στο πλαίσιο αυτό και επειδή δεν θέλω επ' ουδενί να επηρεάσω τον αγώνα που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, σε όλα τα επίπεδα, με ένα καθαρά προσωπικό ζήτημα, θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση των οργάνων του κόμματος και υποβάλλω την παραίτησή μου από μέλος του κόμματος καθώς και από την Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», ανέφερε ο Αλέξης Γεωργούλης.

Η απάντηση από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ήρθε άμεσα αδειάζοντας στην ουσία τον Ευρωβουλευτή τον οποίο έθεσε οριστικά εκτός Ευρωομάδας. «Ο ευρωβουλευτής Αλέξης Γεωργούλης τίθεται εκτός ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε συνέχεια της ενημέρωσης που είχαμε σήμερα για καταγγελία εις βάρος του και δεδομένης της ανάγκης να διαλευκανθεί πλήρως η σχετική υπόθεση», έγραφε στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταγγελία αφορά τη χρονική περίοδο που ο κ. Γεωργούλης με την καταγγέλλουσα διατηρούσαν σχέση, πριν τρία χρόνια δηλαδή ωστόσο υποβλήθηκε μόλις χθες στο Ευρωκοινοβούλιο το αίτημα άρσης ασυλίας. Η αρμόδια επιτροπή θα ψηφίσει επ’ αυτού το επόμενο διάστημα προκειμένου το αίτημα να επιστρέψει στην Ολομέλεια και να ξεκινήσει η διαδικασία.

Επίσης πληροφορίες από τις Βρυξέλλες αναφέρουν ότι καταγγελία για «βαριά ποινικά αδικήματα» σε βάρος του ευρωβουλευτή ,Αλέξη Γεωργούλη, έγινε στις βελγικές αρχές το 2020 και προσωποποιήθηκε το 2020. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η καταγγελία είναι επώνυμη -και ως προς την καταγγέλλουσα και ως προς τον φερόμενο ως δράστη- από τον χρόνο πλησίον της πράξης .





