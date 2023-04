Πολιτική

Τσίπρας για Γεωργούλη: Καμία συγκάλυψη - Είμαστε με τα θύματα και όχι με τους θύτες

Για τις καταγγελίες εις βάρος του Αλέξη Γεωργούλη και την αποπομπή του από το κόμμα μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας από το Λαύριο.

«Χθες ήταν μια δυσάρεστη μέρα. Ο καθένας μπορεί να κριθεί από την δικαιοσύνη, σε ό,τι αφορά όμως τη σεξουαλική παρενόχληση, είμαστε με τα θύματα και όχι με τους θύτες», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ενώ πρόσθεσε ότι «το μήνυμα είναι καμία συγκάλυψη, καμία σκιά».

Από την πόλη του Λαυρίου τόνισε ακόμη ότι «τον πλούτο τον εδωσαν οι άνθρωποι και δεν μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη, χωρίς δίκαιη κατανομή. (…) Σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, μιας μεγάλης αδικίας, σαν θηλιά, είναι τρομερή η διεύρυνση των ανισοτήτων. (…) Το σύνθημά μας είναι δικαισύνη παντού».

«Ως εδώ με τη αδικία και την συρρίκνωνση του εισοδήματος», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας υπογραμμίζοντας ότι «ο κάθε Έλληνας ποθεί μια αλλαγή, να σταματήαει η κατάσταση αβεβαιότητας. Έχουμε σχέδιο για τη μεσαία τάξη, να σταματήσουμε την αναδιοανομή εισοδήματος από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα ακυρώσουμε τον πτωχευτικό νόμο, θα προχωρήσουμε σε κούρεμα της ονομαστικής αξίας του χρέους. (…) Δεν ζητάμε μια δεύτερη ευκαιρία, αλλά την πρώτη ευκαιρία, να κυβερνήσουμε χωρίς μνημόνια. Τώρα ξέρουμε και μπορούμε, μάθαμε από τα λάθη μας».





