Φίνος Φιλμ: το απολαυστικό βίντεο για την Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων (βίντεο)

Με τον δικό της ιδιαίτερο τρόπο, η Φίνος Φιλμ γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων.

Την Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων, γιορτάζει η Φίνος Φιλμ, με ένα απολαυστικό βίντεο, με σκηνές και ατάκες από τις αγαπημένες μας ελληνικές ταινίες, που αναφέρονταν στον τουρισμό και τα μνημεία.

Στο βίντεο που ανάρτησε στο Twitter, φαίνεται μεταξύ άλλων ο Κώστας Βουτσάς, να εξηγεί στον Ελληνοαμερικανό «Τζιμ» τι βλέπει στην Ακρόπολη αλλά και η Ρένα Βλαχοπούλου με άλλους αγαπημένους ηθοποιούς να αναφέρονται στα μνημεία της χώρας μας.

Στη λεζάντα που συνοδέυει το εν λόγω βίντεο, η Φίνος Φιλμ αναφέρει χαρακτηριστικά: «Άνοιγμα τουριστικής σεζόν με τα μνημεία μας πρώτο πλάνο διαχρονικά. “Εδώ όλο αυτό Acropolis. Mister, you understand.. από εκεί Παρθενών, από εδώ Καρυάτιδες, λε Καριάτ, αυτές που βαστάνε το ταβάνι με το κεφάλι”».

