Πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο εργοτάξιο του μετρό στην Κατεχάκη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το εργοτάξιο της Γραμμής 4 του Μετρό στην Κατεχάκη, όπου ενημερώθηκε για την πρόοδο του έργου και παρέστη στη ονοματοδοσία ενός εκ των δύο μηχανημάτων διάνοιξης σηράγγων.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το εργοτάξιο της Γραμμής 4 του Μετρό στην Κατεχάκη, όπου ενημερώθηκε για την πρόοδο του έργου και παρέστη στη ονοματοδοσία ενός εκ των δύο μηχανημάτων διάνοιξης σηράγγων.

Μετά την ονοματοδοσία του «μετροπόντικα», που ονομάστηκε «Αθηνά», ο Πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είναι μία πολύ σημαντική μέρα σήμερα για τις υποδομές της πρωτεύουσάς μας, καθώς ονοματοδοτούμε τον πρώτο από τους δύο “μετροπόντικες”, αυτό το τεράστιο κινούμενο “εργοστάσιο” το οποίο θα διανοίξει την βασική σήραγγα της Γραμμής 4 του Μετρό.

Η Γραμμή 4 του Μετρό είναι το μεγαλύτερο δημόσιο έργο το οποίο θα εκτελεστεί στη χώρα μας τα επόμενα χρόνια. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας η Γραμμή 4 θα είναι έτοιμη. Όπως είπε και ο Υπουργός, θα εξυπηρετήσει σχεδόν 350.000 Αθηναίους συμπολίτες μας και θα δώσει μία τεράστια ανακούφιση στο συγκοινωνιακό πρόβλημα της πρωτεύουσας.

Ένα ακόμα σημαντικό έργο υποδομής το οποίο δρομολογείται από αυτήν την κυβέρνηση. Ευχόμαστε γρήγορες ταχύτητες στον νέο “μετροπόντικα” και με το καλό να τηρήσουμε όλα τα χρονοδιαγράμματα, ώστε αυτό το τεράστιας σημασίας έργο υποδομής να παραδοθεί στους Αθηναίους εντός των προσχεδιασμένων χρονοδιαγραμμάτων.

Και πάλι συγχαρητήρια σε όλους όσοι δρομολόγησαν αυτήν την προσπάθεια και με το καλό στην ονοματοδοσία του επόμενου. Τον επόμενο θα τον ονομάσουμε “Νίκη”, θα ξεκινήσει από την άλλη πλευρά της Γραμμής 4, από το Άλσος Βεΐκου, πολύ σύντομα. Για να συναντηθούν οι δύο στον Ευαγγελισμό, με το καλό, σε κάποιους μήνες εν πάση περιπτώσει από τώρα, ανάλογα με την ταχύτητα με την οποία μπορούν να κινηθούν».

Έργο πνοής

Η κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό είναι ένα έργο κομβικής σημασίας για την Αθήνα, που θα έχει ευεργετική επίδραση στις μετακινήσεις, στην ποιότητα ζωής των πολιτών, στο περιβάλλον και στην ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα.

Η νέα Γραμμή, στην πρώτη φάση ανάπτυξής της που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2029, θα αποτελείται από 15 σύγχρονους σταθμούς και σιδηρόδρομο διπλής τροχιάς μήκους 12,8 χιλιομέτρων. Θα εξυπηρετεί οικιστικές ζώνες στο πυκνοκατοικημένο κεντρικό τμήμα του αστικού ιστού αλλά και σημαντικές υπηρεσίες, επιτρέποντας τη σύνδεση του Άλσους Βεΐκου με τα δικαστήρια σε διάστημα πέντε λεπτών και με την πανεπιστημιούπολη σε 14 λεπτά. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από 20 καινούριους συρμούς τελευταίας τεχνολογίας.

Με την έναρξη λειτουργίας της Γραμμής 4 η ημερήσια επιβατική κίνηση στο δίκτυο του Μετρό υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί κατά 340.000 άτομα, ενώ παράλληλα η χρήση αυτοκινήτου στην πρωτεύουσα θα μειωθεί κατά περίπου 53.000 ΙΧ οχήματα, με αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 17.000 τόνους ανά έτος.

Η επένδυση για την ανάπτυξη της νέας Γραμμής θα ανέλθει στα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αποφέροντας πολυεπίπεδα αναπτυξιακά οφέλη και αναβάθμιση των περιοχών που θα εξυπηρετούνται από το διευρυμένο δίκτυο του Μετρό, ενώ για τις κατασκευαστικές εργασίες θα δημιουργηθούν 5.000 νέες θέσεις εργασίας.

Ο συνολικός σχεδιασμός προβλέπει ότι μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης κατασκευής θα αρχίσει η επέκταση της Γραμμής 4 προς το Μαρούσι, έργο που θα βελτιώσει ουσιαστικά τη συγκοινωνιακή σύνδεση των βόρειων και των ανατολικών προαστίων της Αθήνας.

Τον Πρωθυπουργό υποδέχτηκαν στο εργοτάξιο και συνόδευσαν ο Υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ Νίκος Ταχιάος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Νίκος Κουρέτας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της AVAX AE και Νόμιμος Εκπρόσωπος της κοινοπραξίας της Γραμμής 4 Κώστας Μιτζάλης και ο Τεχνικός Διευθυντής και Διευθυντής Έργου της Γραμμής 4 της AVAX AE, Νίκος Σπυριδωνάκος.

Ειδήσεις σήμερα:

Revenge porn: Χειροπέδες σε 25χρονο μετά την καταγγελία δύο νεαρών γυναικών

Αγρίνιο: Πατέρας και γιος “έφυγαν” μέσα σε 12 ώρες

Δημήτρης Φιντιρίκος: Θύμα διάρρηξης ο επιχειρηματίας