Ευρωκοινοβούλιο: Κυρώσεις σε ευρωβουλευτή για ψυχολογική παρενόχληση

Τι ανακοίνωσε η Ρομπέρτα Μετσόλα.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα ανακοίνωσε σήμερα την επιβολή κυρώσεων στην ευρωβουλευτή Μόνικα Σεμέντο από το Λουξεμβούργο, η οποία κατηγορήθηκε για ψυχολογική παρενόχληση σε βάρος συνεργάτη της – για δεύτερη φορά.

Η 39χρονη Μόνικα Σεμέντο, της φιλελεύθερης ομάδας Renew Europe, τιμωρήθηκε για τη συμπεριφορά της απέναντι σε πρώην βοηθό της, η οποία συνιστούσε «ψυχολογική παρενόχληση».

Πέραν της προσωρινής αναστολής των καθηκόντων της, η Σεμέντο θα στερηθεί περίπου το 1/3 των μηνιαίων αποδοχών της (δηλαδή 3.380 ευρώ).

Είναι η δεύτερη φορά που επιβάλλονται κυρώσεις σε βάρος της Σεμέντο για ανάλογη υπόθεση, ύστερα από τον Ιανουάριο του 2021.

