Βασιλιάς Κάρολος: διχάζει τη Βρετανία η κρατική χρηματοδότηση της στέψης του

Το 51% των Βρετανών, πιστεύει ότι δεν θα έπρεπε να γίνει με κρατηκή χρηματοδότητση η στέωη του βασιλιά Καρόλου.

Πάνω από τους μισούς Βρετανούς (51%) πιστεύουν ότι η τελετή της στέψης του βασιλιά Καρόλου στις 6 Μαΐου δεν θα έπρεπε να χρηματοδοτηθεί από το κράτος, σε μια περίοδο που αυξάνεται το κόστος διαβίωσης, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Μόνο το 32% θεωρεί ότι το κράτος οφείλει να χρηματοδοτήσει τις εκδηλώσεις προς τιμήν του μεγαλύτερου γιου της βασίλισσας Ελισάβετ και της βασιλικής συζύγου, Καμίλα.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του ινστιτούτου YouGov, πιο επικριτική στάση τηρούν οι νέοι της ηλικιακής ομάδας 18-24 ετών: διαφωνούν με την κρατική χρηματοδότηση σε ποσοστό 62%. Το ποσοστό αυτό πέφτει όσο αυξάνεται η ηλικία των ερωτηθέντων: είναι στο 55% στα άτομα ηλικίας 25-49 ετών, στο 46% στις ηλικίες 50-64 ετών και 44% στους άνω των 65 ετών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία πληροφορία για τον «λογαριασμό» της στέψης, ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Οι εκδηλώσεις εκτιμάται όμως ότι θα στοιχίσουν πολλές δεκάδες εκατομμύρια λίρες.

Το θέμα προκαλεί αντιδράσεις, σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός στη Βρετανία έχει ξεπεράσει το 10% και η κοινωνική κρίση οδήγησε σε απεργιακές κινητοποιήσεις σε πολλούς τομείς (υγεία, εκπαίδευση, μεταφορές). Αντιμοναρχικές οργανώσεις κατήγγειλαν το υψηλό κόστος της στέψης. «Είναι ένα χαστούκι στο πρόσωπο εκατομμυρίων ανθρώπων που υποφέρουν από την κρίση του κόστους διαβίωσης», είπε ο Γκρέιαμ Σμιθ της ομάδας Republic, που στις 6 Μαΐου σκοπεύει να διαδηλώσει ζητώντας την κατάργηση της μοναρχίας.

Το 1953 η στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ κόστισε 912.000 στερλίνες – που σήμερα ισοδυναμούν με 20,5 εκατομμύρια. Η στέψη του πατέρα της, Γεωργίου Στ΄, στοίχισε 24,8 εκατομμύρια λίρες (σε σημερινές τιμές), ήταν δηλαδή η ακριβότερη τελετή των τελευταίων 300 ετών.

