Βιέννη: αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση επειδή δεν δούλευαν τα... καζανάκια!

Ταλαιπωρία για τους περίπου 300 επιβάτες του αεροπλάνου που δύο ώρες μετά την απογείωσή του, επέστρεψε στο αεροδρόμιο της Βιέννης.

Ένα αεροσκάφος Boeing 777 της αυστριακής αεροπορικής εταιρείας Austrian Airlines αναγκάστηκε να κάνει αναστροφή την Δευτέρα και να επιστρέψει στο αεροδρόμιο της Βιέννης, δύο ώρες μετά την απογείωσή του, επειδή χάλασαν οι… τουαλέτες.

Το αεροπλάνο μετέφερε 300 επιβάτες και η πτήση, με προορισμό τη Νέα Υόρκη, θα διαρκούσε οκτώ ώρες.

Το πλήρωμα, αφού διαπίστωσε ότι τα καζανάκια στις πέντε από τις οκτώ τουαλέτες δεν λειτουργούσαν, αποφάσισε να επιστρέψει το αεροπλάνο στη Βιέννη, εξήγησε μια εκπρόσωπος της εταιρείας μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο. Όπως είπε, είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται μια τέτοια «τεχνική βλάβη» σε αεροσκάφος της Austrian Airlines.

Οι επιβάτες συνέχισαν το ταξίδι τους με άλλες πτήσεις

Η βλάβη επιδιορθώθηκε σήμερα και το Boeing 777 είναι και πάλι στη διάθεση της εταιρείας.

