Life

Ελβετία: Σκελετός Τυραννόσαυρου Ρεξ πωλήθηκε 5000000 ευρώ σε δημοπρασία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο άλλοι σκελετοί Τυρρανόσαυρων Ρεξ – της Σου και του Σταν (όπως «βαφτίστηκαν) – είχαν δημοπρατηθεί το 1998 και το 2020.

(εικόνα αρχείου)

Ένας ολοκληρωμένος σκελετός Τυρρανόσαυρου Ρεξ (T-Rex) – ενός γιγαντόσωμου δεινόσαυρου που έζησε πριν από 67 εκατομμύρια χρόνια – πουλήθηκε σήμερα σε δημοπρασία του οίκου Koller στη Ζυρίχη έναντι 5,5 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (5,6 εκατ. ευρώ).

Με ύψος 3,9 μέτρων και μήκος 11,6 μέτρων, ο σκελετός Trinity αποτελεί μια σύνθεση 293 οστών από τρεις διαφορετικούς T-Rex, απολιθώματα των οποίων ανακαλύφθηκαν την τελευταία 15ετία σε περιοχές της Μοντάνα και του Ουαϊόμινγκ στις ΗΠΑ.

Ήταν η πρώτη φορά που ένας ολοκληρωμένος σκελετός T-Rex δημοπρατήθηκε στην Ευρώπη (και μόλις η τρίτη παγκοσμίως). Ο οίκος Koller είχε διευκρινίσει ότι ορισμένα τμήματα του σκελετού ήταν αντίγραφα, αλλά τα περισσότερα ήταν αυθεντικά.

Δύο άλλοι σκελετοί Τυρρανόσαυρων Ρεξ – της Σου και του Σταν (όπως «βαφτίστηκαν) – είχαν δημοπρατηθεί το 1998 και το 2020.

Ο πρώτος ήταν της «Σου», που πουλήθηκε έναντι 7,7 εκατ. ευρώ, ενώ το ρεκόρ κατέχει ο «Σταν» με 29 εκατ. ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλέξης Γεωργούλης: Η πρώτη ανάρτηση της δικηγόρου που τον κατήγγειλε για κακοποίηση (βίντεο)

Αγρίνιο: Πατέρας και γιος “έφυγαν” μέσα σε 12 ώρες

Δημήτρης Φιντιρίκος: Θύμα διάρρηξης ο επιχειρηματίας