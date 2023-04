Παράξενα

Λευκός Οίκος: Συναγερμός για εισβολέα… με πάνα

Αποκλείστηκε η βόρεια πτέρυγα του Λευκού Οίκου και επενέβησαν οι άντρες της μυστικής υπηρεσίας, για το νήπιο που παραβίασε την περίφραξη!

Ένα αγοράκι κατόρθωσε να παρεισφρήσει σήμερα στον κήπο του Λευκού Οίκου, παραβιάζοντας την περίφραξη στο βόρειο τμήμα του, προτού απομακρυνθεί από άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας.

Οι φρουροί «βρέθηκαν αντιμέτωποι στο βόρειο τμήμα της περίφραξης του Λευκού Οίκου με έναν “περίεργο” νεαρό επισκέπτη, ο οποίος παρείσφρησε για λίγο στον προαύλιο χώρο» της προεδρικής κατοικίας, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση που αναδημοσιεύουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

«Τα συστήματα ασφαλείας του Λευκού Οίκου ενεργοποιήθηκαν, προκαλώντας την κινητοποίηση της Μυστικής Υπηρεσίας. Το νήπιο παραδόθηκε γρήγορα στους γονείς του», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ Άντονι Γκουλιέλμι.

Η βόρεια πτέρυγα του προαύλιου χώρου του Λευκού Οίκου αποκλείστηκε για λίγη ώρα έως ότου ο μικρός εισβολέας – ένα αγοράκι περίπου 2-4 ετών, το οποίο φορούσε πάνα – απομακρυνθεί από τους φρουρούς και δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις από τους γονείς του.

