Λάρισα: Τροφική δηλητηρίαση οδήγησε 50 άτομα στο Νοσοκομείο

Συζητώντας μεταξύ τους όταν άρχισαν συνέρχονται, διαπίστωσαν ότι είχαν ψωνίσει από το ίδιο κρεοπωλείο.

Συναγερμός επικράτησε το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, καθώς δεκάδες άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ακραία συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης.

Άλλα δέκα άτομα είχαν συμπτώματα βαρυστομαχιάς και δυσφορίας, καθώς αντιμετώπισαν πρόβλημα μετά το μεγάλο διάστημα νηστείας και κυρίως ηλικιωμένοι, ενώ περίπου 50 άτομα (και ολόκληρες οικογένειες) υπέστησαν τροφική δηλητηρίαση. Μάλιστα συζητώντας μεταξύ τους όταν άρχισαν συνέρχονται, διαπίστωσαν ότι είχαν ψωνίσει από το ίδιο κρεοπωλείο.

Υπενθυμίζεται βέβαια ότι τις προηγούμενες ημέρες η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας μετά από ενέργειες που διενήργησε είχε προχωρήσει στην κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων κρέατος από τρία κρεοπωλεία της πόλης, καθώς είχαν κριθεί ακατάλληλα.

