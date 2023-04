Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Ηλεία: Πρωινή επίσκεψη του “Εγκέλαδου”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που εντοπίστηκε το επίκεντρο της δόνησης. Πόσο ισχυρός ήταν ο σεισμός.

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή, περίπου στις 06:55 σήμερα το πρωί, σε περιοχές της Ηλείας.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο, 28 χιλιόμετρα νότια, νοτιοδυτικά του Πύργου, ενώ το εστιακό βάθος προσδιορίστηκε περίπου στα 16 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με την μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν στον θαλάσσιο χώρο, 22 χιλιόμετρα νότια, νοτιοδυτικά του Πύργου.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Υόρκη: Φονική κατάρρευση πάρκινγκ (εικόνες)

Τουρκία: Η λίρα υποχώρησε στο χαμηλότερο σημείο της ιστορίας της

Ληστεία στην Ακρόπολη – μητέρα 18χρονου: Το παιδί μου ζει από θαύμα