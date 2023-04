Πολιτική

Παπαδημούλης για Γεωργούλη: Εμείς είμαστε με τα θύματα κι όχι με τους θύτες

Ο επικεφαλής της ομάδας των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, αποκάλυψε ότι είχε καλέσει τον Γεωργούλη το 2022 και τον είχε ρωτήσει σχετικά με αόριστες φήμες που κυκλοφορούσαν τότε.

Ο επικεφαλής της ομάδας των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» για την πολύκροτη υπόθεση με τις καταγγελίες σε βάρος του κ. Γεωργούλη.

«Έμαθα για την καταγγελία σε βάρος Γεωργούλη, τη Δευτέρα του Πάσχα και μέσα σε 15 λεπτά είχε αποπεμφθεί από το κόμμα και την ομάδα των ευρωβουλευτών», είπε ο κ. Παπαδημούλης, συμπληρώνοντας πως «είναι θέμα αρχών για το κόμμα μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι με τα θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης κι όχι με τους θύτες».

«Το 2022 είχα καλέσει τον Γεωργούλη και τον είχα ρωτήσει αν υπήρχε κάτι σε βάρος του μετά από κάποιες φήμες που είχαν κυκλοφορήσεις για σεξουαλική παρενόχληση, αόριστα όμως και σε επίπεδο κουτσομπολιού. Μου διέψευσε κατηγορηματικά την οποιαδήποτε εμπλοκή του και έκανε λόγο για συκοφαντίες», τόνισε ο κ. Παπαδημούλης.

«Στη συνέχεια ψάξαμε την υπόθεση, αλλά δεν βρήκαμε τίποτα, δεν υπήρχε τρόπος να βρούμε κάτι δηλαδή», είπε ο κ. Παπαδημούλης και πρόσθεσε «δεν ήξερε τίποτα η οικογένεια της καταγγέλλουσας, δεν ήξερε ο Ανδρουλάκης, ο Μεϊμαράκης, ο Βέμπερ και κανένας άλλος, πως είναι δυνατόν να ήξερα εγώ ή ο Τσίπρας».

Στη συνέχεια ο κ. Παπαδημούλης, ερωτηθείς σχετικά, είπε πως δεν γνωρίζει αν υπάρχουν άλλες καταγγελίες σε βάρος του κ. Γεωργούλη, ενώ υπογράμμισε πως δεν θα μπορούσε να έχει άλλη αντίδραση όταν υπήρχαν αόριστες φήμες και κουτσομπολιά, κάτι που έγινε όταν υπήρξε η γνωστοποίηση της επίσημης καταγγελίας.

