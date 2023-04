Πολιτική

Εκλογές 2023: Παπαδημητρίου - Μπάρκας - Παπαναστάσης για την “υπόθεση Γεωργούλη” (βίντεο)

Τα σχόλια των τριών υποψηφίων βουλευτών για την πολύκροτη υπόθεση και την αποπομπή του ευρωβουλευτή από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για τις επικείμενες εκλογές.

Οι εξελίξεις σχετικά με την καταγγελία σε βάρος του Αλέξη Γεωργούλη από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που εργάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κυριάρχησαν στην συζήτηση που είχαν υποψήφιοι βουλευτές, το πρωί της Τετάρτης του Πάσχα, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Στην αντιπαράθεση των Μπάμπη Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνου Μπάρκα και Νίκου Παπαναστάσης, υποψήφιων βουλευτώ της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ αντίστοιχα, κυριάρχησε ο χρόνος κατά τον οποίο υπήρξε ενημέρωση του ΣΥΡΙΖΑ για την καταγγελία σε βάρος του κ. Γεωργούλη, κουβέντα που πυροδότησε και η παρέμβαση στην εκπομπή του επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με την συζήτηση που είχε σε «ανύποπτο χρόνο» με τον Αλέξη Γεωργούλη.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:

