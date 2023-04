Πολιτική

Εκλογές 2023: Κακλαμάνης - Φάμελλος - Σκουντής για τις συνεργασίες και τον Γεωργούλη (βίντεο)

Τα σχόλια και η "αντιμαχία" των τριών υποψήφιων βουλευτών, στον "αέρα" της εκπομπής "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1.

Οι εξελίξεις σχετικά με την καταγγελία σε βάρος του Αλέξη Γεωργούλη από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που εργάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απασχόλησαν την συζήτηση που είχαν τρεις υποψήφιοι βουλευτές, το πρωί της Τετάρτης του Πάσχα, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Στην αντιπαράθεση των Νικήτα Κακλαμάνη (ΝΔ), Σωκράτη Φάμελλου (ΣΥΡΙΖΑ) και Βασίλη Σκουντή (ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής) βασικό ρόλο είχε ο χρόνος για τον οποίο υπήρξε ενημέρωση του ΣΥΡΙΖΑ για την καταγγελία σε βάρος του κ. Γεωργούλη, οι αιχμές της καταγγέλλουσσας για την διαρροή του ονόματος και της ταυτότητας της, αλλά και τα σενάρια για τις μετεκλογικές συνεργασίες και το ενδεχόμενο να στηθούν τρίτες κάλπες, έαν δεν προκύψει συμφωνία για κυβέρνηση.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:





