Οικονομία

“Καλάθι του νοικοκυριού” – Γεωργιάδης: Συνεχίζουμε την προσπάθεια για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

Συγκεκριμένα από 1134 προϊόντα 57 (5.03%) παρουσίασαν μικρή αύξηση, 44 (3.88%) παρουσίασαν μεγάλη μείωση και 1033 (91.09%) παρέμειναν σταθερά.

Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα ο υπουργός αναφέρει:

24η εβδομάδα εφαρμογής του καλαθιού του νοικοκυριού, είχαμε μεγάλες μειώσεις συνολικά, -2,5% στη μεσοσταθμική του αξία, σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα. Είναι η 4η συνεχόμενη εβδομάδα με μεσοσταθμική μείωση. Συγκεκριμένα από 1134 προϊόντα 57 (5.03%) παρουσίασαν μικρή αύξηση, 44 (3.88%) παρουσίασαν μεγάλη μείωση και 1033 (91.09%) παρέμειναν σταθερά! Η προσπάθεια για την αντιμετώπιση της Ακρίβειας συνεχίζεται.

