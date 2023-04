Αθλητικά

ΑΕΚ: Επίθεση των Ισραηλινών με κροτίδες και βεγγαλικά στο ξενοδοχείο

Η αποστολή της ΑΕΚ ταλαιπωρήθηκε καθώς δεν έκλεισε μάτι όλη την νύχτα, καθώς αυτός ήταν ο στόχος των οπαδών της Χάποελ.

Επίθεση με βεγγαλικά και κροτίδες στο ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει η ΑΕΚ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, με την ΚΑΕ να ζητά το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Οι τόνοι συνεχίζουν να είναι ανεβασμένοι λίγο πριν το Game 3 της Χάποελ με την ΑΕΚ στο Ισραήλ, όπου κρίνεται η πρόκριση στο Final-4. Η αποστολή της ομάδας δέχτηκε επίθεση στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει, με αγνώστους να πετούν βεγγαλικά και κροτίδες τα ξημερώματα.

Οι παίκτες και το σταφ της ΑΕΚ δεν κοιμήθηκαν μετά το συμβάν, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Τετάρτης (19:00, Live στο Gazzetta). Η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε καταγγελία και να ζητήσει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για να το στείλει στο BCL.

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ είδε την έδρα της να τιμωρείται για όλη την επόμενη σεζόν της διοργάνωσης, μαζί με πρόστιμο, ένεκα των επεισοδίων που έλαβαν χώρα στο Game 2 της σειράς.

