“Το Πρωινό”: Οι δικηγόροι Γεωργούλη – Χρονοπούλου και η καταγγελία για βιασμό και ξυλοδαρμό (βίντεο)

Τι αποκαλύπτουν οι συνήγοροι του ευρωβουλευτή και της γυναίκας που τον κατήγγειλε για βιασμό και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό», μίλησαν την Τετάρτη του Πάσχα, οι δικηγόροι του Αλέξη Γεωργούλη και της Ελένη Χρονοπούλου, η οποία κατήγγειλε την σεξουαλική και σωματική κακοποίηση της από τον ευρωβουλευτή.

Η Σταματίνα Μαλλά, μια εκ των δικηγόρων του Αλέξη Γεωργούλη, είπε ότι μέχρι στιγμής συγκεντρώνουν «διάσπαρτες πληροφορίες από το διαδίκτυο», ενώ αποκάλυψε ότι «ο κ. Γεωργούλης ακόμη δεν έχει κληθεί από τις Αρχές».

«Θέλουμε όσο πιο γρήγορα να πάει να απολογηθεί, για να λάβουμε και την δικογραφία», είπε η συνήγορος του ευρωβουλευτή, ο οποίος «δηλώνει αθώος και θα αποδείξει την αθωότητα του».

Λίγη ώρα αργότερα, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 φιλοξενήθηκαν δηλώσεις του Σπήλιου Σπηλιάκου, ενός εκ των συνηγόρων της Ελένης Χρονοπούλου, της δικηγόρου και στελέχους του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, η οποία, όπως αποκάλυψε ο νομικός, έχει καταγγείλει τον ευρωβουλευτή όχι για σεξουαλική παρενόχληση, αλλά για βιασμό.

«Δεν είναι σεξουαλική παρενόχληση. Είναι καταγγελία για βιασμό και πρόκληση σωματικής βλάβης. Αναμένουμε τις επόμενες κινήσεις από τις βελγικές Αρχές», ανέφερε ο κ. Σπηλιάκος.

Συμπλήρωσε ότι η καταγγέλλουσα «είναι ένας δυνατός άνθρωπος και προσπαθεί να αντέξει», ενώ επεσήμανε πως «η καταγγελία έγινε αμέσως, οι χρόνοι της έρευνας είναι ζήτημα των βελγικών Αρχών».

Αποκάλυψε δε πως ούτε η πλευρά της κ. Χρονοπούλου έχει λάβει γνώση της δικογραφίας, με το αποτέλεσμα της έρευνας, λέγοντας ότι «πρώτα θα κληθεί ο κατηγορούμενος να λάβει γνώση της δικογραφίας και μετά θα την λάβουμε εμείς».

