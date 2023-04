Life

“Το Πρωινό” - Γεωργούλης: 4 καταγγελίες για βιασμό, εκφοβισμό και βία, η μία από άνδρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο επίκεντρο σειράς καταγγελιών φέρεται πως βρίσκεται ο ευρωβουλευτής, εν μέσω του σάλου από την μήνυση της Ελένης Χρονοπούλου για βιασμό και ξυλοδαρμό.

Σειρά από καταγγελίες για τον Αλέξη Γεωργούλη, με σοβαρότερη αυτή που έκανε επωνύμως η Ελένη Χρονοπούλου, αντιμετωπίζει ο ηθοποιός και ευρωβουλευτής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, οι δύο καταγγελίες αφορούν σε εργασιακό εκφοβισμό συνεργατών του Αλέξη Γεωργούλη, εκ των οποίων η μία έχει γίνει από άνδρα. Η άλλη καταγγελία αφορά ασκούμενη στο γραφείο του Αλέξη Γεωργούλη που υποστηρίζει πως υπέστη βία από τον ευρωβουλευτή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής «Το Πρωινό», μια νεαρή εργαζόμενη στο γραφείο του Αλέξη Γεωργούλη έκανε καταγγελία για εργασιακό εκφοβισμό.

Η αναφορά έγινε το 2020 για ενόχληση στον εργασιακό χώρο και ακολούθησε εσωτερικός έλεγχος για την υπόθεση, όμως δεν βρέθηκαν στοιχεία και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο.

Η άλλη καταγγελία αφορά έναν άνδρα, μόνιμο υπάλληλο στο γραφείο του Αλέξη Γεωργούλη. Ο συνεργάτης του ευρωβουλευτή έκανε αναφορά το 2019 για ενόχληση στον εργασιακό χώρο, ωστόσο και πάλι έγινε έλεγχος, όμως δεν βρέθηκαν στοιχεία και μπήκε η υπόθεση στο αρχείο.

Τέλος, ασκούμενη στο γραφείο του Αλέξη Γεωργούλη έκανε αναφορά για βία και ξυλοδαρμό, μετά από έξοδο για ποτό με τον ηθοποιό και ευρωβουλευτή, όμως ακόμη, σύμφωνα πάντοτε με την εκπομπή «Το Πρωινό» δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία. Ωστόσο, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η ασκούμενη δικηγόρος φαίνεται να είναι σε επικοινωνία με δικηγόρο για την υπόθεσή της.

Η τέταρτη καταγγελία είναι αυτή της Ελένης Χρονοπούλου, η οποία κατήγγειλε επώνυμα τον Αλέξη Γεωργούλη για βιασμό και ξυλοδαρμό, όπως αποκάλυψε στην εκπομπή ένας εκ των συνηγόρων της.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυφάδα: Ανήλικοι χτύπησαν και λήστεψαν νεαρό

“The 2Night Show” - Τσούτσα: H υποκριτική, η σχέση με την Σολωμού και η μεγάλη απώλεια (βίντεο)

“The 2Night Show” - Χριστίνα Καμενίτσα: Το MMA, το “κλουβί” και ο Σάκης Ρουβάς (βίντεο)