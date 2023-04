Κοινωνία

Μενίδι: Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα

Οι δράστες που μιλούσαν σπαστά ελληνικά άρπαξαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ, αφού εξουδετέρωσαν την υπάλληλο.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε κατάστημα με τυχερά παιχνίδια στο Μενίδι.

Τέσσερις ληστές εισέβαλαν με πιστόλια στα χέρια στο κατάστημα, έριξαν κάτω την υπάλληλο και άρπαξαν περίπου 50.000 ευρώ. Στο σημείο επικράτησε πανικός, καθώς τα μέλη της συμμορίας ήταν βαριά οπλισμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι ληστές μιλούσαν σπαστά ελληνικά. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της Αστυνομίας για τον εντοπισμό των τεσσάρων ληστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, διέφυγαν με ένα μαύρο αυτοκίνητο, το οποίο αναζητείται από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Το κατάστημα διαθέτει κάμερες ασφαλείας, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το υλικό προσπαθώντας να ταυτοποιήσουν τους δράστες.

