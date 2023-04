Κόσμος

Γεωργούλης - Παπαδάκης: Η Ελένη Χρονοπούλου είναι σοβαρή προσωπικότητα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε στην εκπομπή “Το Πρωινό” ο ευρωβουλευτής της Κύπρου, που γνωρίζει και συνεργαζόταν τόσο με τον Αλέξη Γεωργούλη, όσο και με την Ελένη Χρονοπούλου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο Δημήτρης Παπαδάκης, Κύπριος Ευρωβουλευτής χαρακτήρισε «σοκαριστική και στενόχωρη την κατάσταση», λέγοντας ότι «με τον Αλέξη Γεωργούλη κάναμε παρέα».

«Δεν είχε φτάσει κάτι στα αυτιά τα δικά μου ή των άλλων Κύπριων ευρωβουλευτών. Εάν είχα ακούσει κάτι, θα ήμουν επιφυλακτικός απέναντι του», είπε ο κ. Παπαδάκης.

Σημείωσε ότι «είναι ανηθικότητα η δημοσιοποίηση του ονόματος του φερόμενου ως θύματος. Πρέπει όλοι να είμαστε σοβαροί».

Ερωτηθείς για την Ελένη Χρονοπούλου, ανέφερε ότι «Πολλές φορές είχαμε ταξιδέψει μαζί, είχαμε συναντήσεις και είχαμε συνεργαστεί. Είναι σοβαρή προσωπικότητα με σημαντική παρουσία στο Ευρωκοινοβούλιο και παρεμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή», ενώ υπογράμμισε ότι δεν ξέρει αν υπήρχε δεσμός του Αλέξη Γεωργούλη με την Ελένη Χρονοπούλου, τονίζοντας ότι «ακόμη και 5 χρόνια να ήταν μαζί, όταν μιλάμε για βιασμό, αυτό δεν έχει καμία σημασία»

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Γεωργούλης: 4 καταγγελίες για βιασμό, εκφοβισμό και βία, η μία από άνδρα (βίντεο)

Τροχαίο δυστύχημα με ηλεκτρικό πατίνι

“The 2Night Show” - Χριστίνα Καμενίτσα: Το MMA, το “κλουβί” και ο Σάκης Ρουβάς (βίντεο)