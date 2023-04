Πολιτισμός

Μητσοτάκης: Η Κέρκυρα είναι ένα μοναδικό ζωντανό μνημείο πολιτισμού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται το νησί των Φαιάκων και ο πρώτος σταθμός του ήταν η Villa Rossa.

Η Villa Rossa ήταν ο πρώτος σταθμός του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κέρκυρα. Ο πρωθυπουργός μπήκε στο εμβληματικό κτίριο για το οποίο το καλοκαίρι του 2022 υπογράφηκε η σύμβαση για την αναμόρφωσή του και τη χρήση του ως κέντρο πολιτισμού με προϋπολογισμό 4,8 εκ ευρώ και χρηματοδότηση κατά 80% από ευρωπαϊκούς και κατά 20% από εθνικούς πόρους. Ο κ. Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς χώρους, ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών και τις δυνατότητες αξιοποίησης του ιστορικού κτίσματος του 1864, χρονιά που τα Ιόνια νησιά ενώθηκαν με την Ελλάδα.

«Πρόκειται για ένα μοναδικό τοπόσημο που αναδεικνύεται και σε δυο χρόνια από τώρα θα είναι απολύτως αξιοποιήσιμο από την τοπική κοινωνία», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός επισκέφτηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο της Κέρκυρας όπου η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη παρουσίασε το διαχειριστικό σχέδιο οχύρωσης των δυο φρουρίων της Κέρκυρας.

«Η Κέρκυρα είναι ένα μοναδικό ζωντανό μνημείο πολιτισμού και ταυτόχρονα έχει το προνόμιο να είναι χαρακτηρισμένο ως μνημείο παγκόσμιου πολιτισμού από την unesco από το 2007. Χαίρομαι που σήμερα έχουμε μια πολύ εμπεριστατωμένη μελέτη ανάδειξης και προστασίας των δυο μνημείων. Η πόλη της Κέρκυρας αποτελεί μεγάλο μαγνήτη επισκεπτών και γεννά ανάγκη προστασίας της», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και πρόσθεσε: «Πρέπει να διαφυλάξουμε αυτό το μοναδικό παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό που κυρίως απαιτεί είναι η καλύτερη συνεννόηση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων. Ο υπερτουρισμός και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μια πραγματικότητα. Είναι καλό οι αποφάσεις να ληφθούν με τη μέγιστη συνέβαινε και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας.

Με πόρους του ταμείου ανάκαμψης θα χρηματοδοτήσουμε τη στήριξη και προστασία των δυο φρουρίων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της παλιάς πόλης. Προσβλέπω στην εφαρμογή αυτής της μελέτης. Δεν είναι απλά άσκηση επί χάρτου. Μας διευκολύνει να σκεφτούμε πως θέλουμε την Κέρκυρα του 2030. Να είναι λειτουργική και επισκέψιμη».

Ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε επίσης τη Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου Κέρκυρας και το Μουσείο Καποδίστρια. Στην Πινακοθήκη είχε την ευκαιρία να δει την πρωτότυπη χειρόγραφη παρτιτούρα της β’ μελοποίησης του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν», του Νικόλαου Μάντζαρου, η οποία εκτίθεται στο πλαίσιο της έκθεσης «Στην Ηχώ του Αγώνα». Στο Μουσείο, που στεγάζεται στο ιστορικό εξοχικό της οικογένειας του Καποδίστρια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είδε εκθέματα που εξιστορούν τη διαδρομή του πρώτου κυβερνήτη του ελεύθερου ελληνικού κράτους, από τα παιδικά του χρόνια στην Κέρκυρα και την ανάπτυξη της πολιτικής του δράσης έως τη δολοφονία του στο Ναύπλιο.

Ο Πρωθυπουργός μετέβη και στο τουριστικό καταφύγιο σκαφών αναψυχής στη Σπηλιά, όπου ενημερώθηκε για τα λιμενικά έργα που είναι σε εξέλιξη και συνομίλησε με εργαζόμενους.

Στο σημείο θα διαμορφωθεί μία σύγχρονη υποδομή που θα διαθέτει 80 θέσεις ελλιμενισμού για την εξυπηρέτηση σκαφών έως 25 μέτρων και των πληρωμάτων, με άμεση και εύκολη πρόσβαση στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερου σχεδιασμού για την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάπτυξη σημείων ελλιμενισμού που θα μπορούν να υποδεχτούν σκάφη αναψυχής και να αξιοποιήσουν αφενός την ισχυρή τουριστική δυναμική των Επτανήσων αλλά και τις ευκαιρίες που προσφέρει το Ιόνιο ως πεδίο θαλάσσιου τουρισμού, μετατρέποντας την Κέρκυρα σε κεντρικό πόλο στην ευρύτερη περιοχή.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Γεωργούλης: 4 καταγγελίες για βιασμό, εκφοβισμό και βία, η μία από άνδρα (βίντεο)

Τροχαίο δυστύχημα με ηλεκτρικό πατίνι

“The 2Night Show” - Χριστίνα Καμενίτσα: Το MMA, το “κλουβί” και ο Σάκης Ρουβάς (βίντεο)