“Ρυθμός 94.9”: Κέρδισε 5.000 ευρώ μετρητά!

Που και πως οι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού “Ρυθμός 94.9” μπορούν να κερδίσουν 5.000 ευρώ μέσα σε 1 λεπτό.

Από την Τρίτη του Πάσχα, 18 Απριλίου, και κάθε πρωί στις 8:10 στο «ΜΟΡΝΙ ΚΡΟΥ του ΡΥΘΜΟΥ 94.9», οι ακροατές έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό «€5.000 σε 1’» για να κερδίσουν έως και 5.000 ευρώ μετρητά!

Ο πιο γρήγορος τρόπος να κερδίσεις μετρητά στην Αθήνα σε 1 λεπτό από τον ΡΥΘΜΟ 94.9 επέστρεψε πιο ανανεωμένος από ποτέ! Οι ακροατές του σταθμού έχουν 60 δευτερόλεπτα για να απαντήσουν σωστά σε όσες περισσότερες ερωτήσεις μπορούν! Με 9 σωστές απαντήσεις κερδίζουν 450 ευρώ, ενώ με 10 σωστές απαντήσεις κερδίζουν επιτόπου 5.000 ευρώ μετρητά!!!

5.000 ευρώ μετρητά σε ένα 1 λεπτό από Τρίτη 18 Απριλίου και κάθε πρωί στις 8:10 στην εκπομπή «ΜΟΡΝΙ ΚΡΟΥ» του ΡΥΘΜΟΥ 94.9, με τον Κώστα Μαλιάτση, τον Βαγγέλη Γιαννόπουλο και τη Φελίσια Τσαλαπάτη.

