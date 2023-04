Life

“Ζήσε Αλλιώς”: Τι θα δούμε την Τετάρτη του Πάσχα

Καθημερινή συνήθεια γίνεται η νέα εκπομπή του ΑΝΤ1, με την Σοφία Αλιμπέρτη.

Η Σοφία Αλιμπέρτη μοιράζεται μαζί μας, καθημερινά στις 16:00, το motto της ζωής της: «Ζήσε αλλιώς».

Αγαπημένη παρουσιάστρια, με εμπειρία, επικοινωνιακό ταλέντο, αμεσότητα, αφοπλιστική ειλικρίνεια και αισιόδοξη ματιά, η Σοφία Αλιμπέρτη επέστρεψε, μετά από 14 χρόνια, στην τηλεόραση με μια σύγχρονη εκπομπή στον ΑΝΤ1.

Στο «Ζήσε αλλιώς», αναζητά, ρωτά και μαθαίνει όλα εκείνα που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της ψυχικής και σωματικής μας υγείας και ευεξίας.

Στο πλευρό της Σοφίας Αλιμπέρτη, συμπαρουσιαστής είναι ο Χειρουργός-Οδοντίατρος Κωνσταντίνος Δέδες για να αναδεικνύουν μαζί νέους τρόπους αντιμετώπισης ιατρικών θεμάτων. Ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Δρ. Κωνσταντίνος Ξένος, μοιράζεται μαζί μας καθημερινά χρήσιμες και αποτελεσματικές συμβουλές διατροφής και ευζωίας.

Μία ξεχωριστή στήλη, με θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, θα μας παρουσιάζει, ανά διαστήματα, η Ιωάννα Παλιοσπύρου.

Το «Ζήσε Αλλιώς» βασίζεται στο επιτυχημένο format του εξωτερικού, «DR. OZ», που είναι από τις μακροβιότερες εκπομπές της τηλεόρασης με ζωντανό κοινό.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Πόσο σημαντικό είναι να έχεις μια πραγματικά καθαρή κουζίνα; Ποιες συνήθειες ενδέχεται να αποβούν μοιραίες; Η Σοφία Αλιμπέρτη υποδέχεται τη Χριστίνα Λαγογιάννη, Business leader σε εταιρεία ασφαλείας τροφίμων και ποιοτικού ελέγχου, ώστε να μας δώσει χρήσιμα tips για τη σωστή υγιεινή της κουζίνας μας.

Παιδί και διατροφή: ο «πονοκέφαλος» των γονιών τελειώνει! Ο Κωνσταντίνος Ξένος μάς δίνει εύκολες υγιεινές επιλογές για το καθημερινό διατροφολόγιο των παιδιών μας και μας λέει τρόπους, ώστε να πείσουμε τα παιδιά μας να τρώνε περισσότερα λαχανικά.

Η ιατρός και επιστημονική Διευθύντρια της SkourasMed, Αθηνά Σκούρα, μας εξηγεί πώς δουλεύει η θεραπεία Hifu, το αναίμακτο τρισδιάστατο lifting προσώπου, καθώς και το πόσο διαρκούν τα αποτελέσματά της πάνω μας.

Ποια είναι τα ένοχα συμπτώματα του συνδρόμου του καρπιαίου σωλήνα; Υπάρχει προδιάθεση; Πώς το αντιμετωπίζουμε; Αυτές, καθώς και άλλες ερωτήσεις, θα απαντηθούν από τον φυσικοθεραπευτή Αλέξανδρο Καψαμπέλη.

Τι κοινό έχουν το κουτάλι, το αλεύρι και η κανέλα; Όλα είναι χρήσιμα για το μακιγιάζ μας! Η Κική Αϊβάζη μοιράζεται μαζί μας μικρά μυστικά που μπορούν εύκολα και γρήγορα να μας λύσουν τα χέρια!

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» έρχεται καθημερινά στον ΑΝΤ1 για να αλλάξει τη ζωή μας. Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος καθημερινά στις 16:00 μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

