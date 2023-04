Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο ανάδρομος Ερμής και η έκλειψη (βίντεο)

Για μερικές δύσκολες εβδομάδες προειδοποίησε η αστρολόγος της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Από τις 21 Απριλίου γίνεται ανάδρομος ο Ερμής μέχρι 15 Μαΐου. Έχουμε όμως και μια έκλειψη», είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, την Τετάρτη του Πάσχα.

Όπως σημείωσε η αστρολόγος, «η έκλειψη είναι ακριβώς στο μεταίχμιο Κριού και Ταύρου. Η έκλειψη που είναι πάρα πολύ σημαντική. Η επίδραση του φαινομένου είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για την κατάσταση του νου και της καρδιάς, δηλαδή πρώτα θα το νιώθουμε εμείς και μετά θα την βλέπουμε γύρω μας».

«Είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν πράξεις βίας και συγκρούσεις. Μπορεί να υπάρξουν ακραία αποτελέσματα σε παγκόσμιο επίπεδο», είπε η Λίτσα Πατέρα.

Προσέθεσε ότι «Η έκλειψη αυτή θα επηρεάσει αποφάσεις στην Γαλλία και γενικώς στον κόσμο θα ξεσηκώσει αντιδράσεις».

«Η έκλειψη θα έχει και διάρκεια. Ο Ταύρος είναι και τα οικονομικά, οπότε θα έχουμε και εμείς αναταράξεις» ανέφερε η Λίτσα Πατέρα.

Ακόμη, επεσήμανε ότι «βέβαια, η Αφροδίτη από τους Διδύμους προσπαθεί να μας φέρει κοντά σε φίλους και αγαπημένα πρόσωπα, όμως αυτό το διάστημα τα πράγματα θα είναι σοβαρά».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

