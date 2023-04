Πολιτική

Εκλογές 2023: Συρεγγέλα - Φαραντούρης - Μπέη για τον Γεωργούλη και τα διλλήματα της κάλπης (βίντεο)

Οι τρεις υποψήφιοι βουλευτές αντιπαρατέθηκαν για την “υπόθεση Γεωργούλη”, αλλά και τα ζητήματα που θα καθορίσουν την ψήφο των πολιτών.

«Στο κόκκινο» ανεβαίνει ο υδράργυρος στο «πολιτικό θερμόμετρο», λίγες ημέρες πριν από την επίσημη προκήρυξη των εκλογών για τις 21 Μαΐου, με το νέο μείζον θέμα στην πολιτική αντιπαράθεση να αφορά την καταγγελία για βιασμό και ξυλοδαρμό από τον ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη, που έκανε η δικηγόρος και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ελένη Χρονοπούλου.

Στο θέμα αναφέρθηκαν κατά την αντιπαράθεση που είχαν στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, τρεις υποψήφιοι βουλευτές και συγκεκριμένα οι:

Μαρία Συρεγγέλα, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Ισότητας, Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας, που θα είναι υποψήφια με την Νέα Δημοκρατία, στον Δυτικό Τομέα Αθηνών,

Νίκος Φαραντούρης, Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου και Δικαίου Ενέργειας - Διευθυντής Μεταπτυχιακών στην Ενέργεια του Πανεπιστημίου Πειραιώς και υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στην εκλογική περιφέρεια Κεφαλονιάς και Ιθάκης,

, Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου και Δικαίου Ενέργειας - Διευθυντής Μεταπτυχιακών στην Ενέργεια του Πανεπιστημίου Πειραιώς και υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στην εκλογική περιφέρεια Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Ρωξάνη Μπέη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και υποψήφια στην Α’ εκλογική περιφέρεια Αθήνας.

Οι τρεις υποψήφιο αναφέρθηκαν ακόμη στα κρίσιμα ζητήματα της καθημερινότητας, που κατά την άποψη τους, θα συμβάλλουν καθοριστικά στην τελική επιλογή των ψηφοφόρων πίσω από το παραβάν.

Παρακολουθήστε την σχετική συζήτηση από το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1:

