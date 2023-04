Πολιτική

Γεωργούλης: Ανδρουλάκης κατά ΣΥΡΙΖΑ για την καταγγελία και την διαρροή στοιχείων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που κατήγγειλε των ευρωβουλευτή για βιασμό και την αντίδραση της Κουμουνδούρου. Τι απαντά για τις εκλογές και τις συνεργασίες.

Στο πλαίσιο ραδιοφωνικής του συνέντευξης στο Πρώτο Πρόγραμμα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέρθηκε στην υπόθεση Γεωργούλη.

«Μια νέα γυναίκα πήρε μια γενναία απόφαση πριν από τρία χρόνια –όχι τώρα, όπως κάποιοι θέλουν να περάσουν στην κοινή γνώμη – να διεκδικήσει τα δικαιώματά της απέναντι σε εγκληματικές πράξεις. Επέλεξε, ξανά, με γενναίο τρόπο την τραγική αυτή κατάσταση να την αντιμετωπίσει απολύτως μόνη της, μαζί με τους δικηγόρους της. Εμείς δεν είχαμε καμία ενημέρωση και απ’ ό,τι γνωρίζω δεν ήξερε ούτε η οικογένειά της – προσπαθώντας να τους προστατεύσει– μέχρι πριν τις τελευταίες δύο ημέρες, οπότε και κάποιοι έδωσαν τα στοιχεία της στη δημοσιότητα. Ενώ επί τρία χρόνια οι βελγικές αρχές διαχειρίζονταν αυτή την υπόθεση με απόλυτη μυστικότητα, ξαφνικά μέσα σε λίγα λεπτά όλοι έμαθαν το όνομά της, βγήκαν φωτογραφίες της και ξεκίνησε μια προσπάθεια ανθρωποφαγίας. Με τέτοιες συμπεριφορές ουσιαστικά υπονομεύεται η προσπάθεια ενθάρρυνσης και άλλων θυμάτων εγκληματικών πράξεων να καταγγείλουν αυτά τα γεγονότα» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Από την πλευρά μου θα κάνω ό,τι μπορώ, ώστε η ζωή, η καθημερινότητα, οι προσδοκίες του συγκεκριμένου προσώπου να μην αλλάξουν από τη δημοσιοποίηση αυτού του γεγονότος. Και το λέω διότι πρέπει να σταθούμε στο πλευρό κάθε γυναίκας που νιώθει ανασφάλεια, τον φόβο της στοχοποίησης και δεν ενθαρρύνεται να πάρει ανάλογες πρωτοβουλίες. Πρέπει να υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάποιοι στο βωμό της τηλεθέασης ή των κλικ του διαδικτύου ανέπτυξαν μια συμπεριφορά που δεν θα έλεγα ότι αξίζει στη χώρα μας, στον πολιτισμό μας» προσέθεσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Πριν από κάποιους μήνες, κάποιοι μας έλεγαν – και μιλώ για τον κ. Τσίπρα – ότι η βελγική δικαιοσύνη λειτουργεί άριστα και πρέπει να τη μιμηθεί η ελληνική δικαιοσύνη. Χθες η Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, η κυρία Τσαπανίδου, μας είπε τελικά ότι η βελγική δικαιοσύνη έχει προβλήματα στη λειτουργία της. Καθυστερήσεις, ερωτηματικά για τον χρόνο όπου έγινε η αίτηση άρσης ασυλίας. Το πρόβλημα δεν είναι η βελγική δικαιοσύνη. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι στην Ελλάδα έχουν μια πολύ άσχημη νοοτροπία και αξιολογούν τις εγκληματικές πράξεις σε σχέση με τα πρόσωπα και την πολιτική τους ταυτότητα και όχι με τις πράξεις αυτές καθαυτές. Προσπάθησαν να διαρρεύσουν μέσω δημοσιογράφων ότι η καταγγελία αυτή έχει γίνει τώρα, τους τελευταίους μήνες, άρα έχει πολιτικό περιεχόμενο. Ενώ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι η καταγγελία έχει γίνει από το 2020. Κάποιοι, -και ο κ. Γεωργούλης και η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-, προσπαθούν να δώσουν μια άλλη χροιά σε αυτό το γεγονός, κάτι που για εμένα δείχνει – πέρα από την εξέλιξη της υπόθεσης αυτής –μια λανθασμένη πρακτική, μια πολύ άσχημη νοοτροπία. Οφείλουμε όλοι μας να σταθούμε απέναντι σε αυτές τις νοοτροπίες και να εξετάζουμε τέτοιες καταστάσεις και τέτοια γεγονότα χωρίς να βάζουμε την πολιτική ή την ιδιοτέλεια ως κεντρικό στοιχείο αντιμετώπισης, αλλά με γνώμονα την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την υπεράσπιση του κράτους δικαίου» τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Αναφερόμενος στη διαδικτυακή στοχοποίηση, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε: «Δυστυχώς και σε αυτή την περίπτωση, βλέπω ισχυρά και οργανωμένα συστήματα του διαδικτύου, να προσπαθούν να αποδομήσουν την καταγγέλλουσα με διάφορους τρόπους. Εγώ προσωπικά και η παράταξή μας θα σταθούμε εμπόδιο σε τέτοιες πρακτικές. Όχι γιατί αφορά ένα μέλος του κόμματός μας, αλλά γιατί αφορά κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα των οποίων τα δικαιώματα και η προσωπικότητα πρέπει να γίνονται απολύτως σεβαστά».

Σχετικά με τις μετεκλογικές συνεργασίες, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε πως «οι πολιτικοί μας αντίπαλοι ψάχνουν τρόπο να αποδομήσουν την πρότασή μου, χωρίς να λένε οι ίδιοι τι θα κάνουν. Έχω πει ξεκάθαρα: Με ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό ξεκινάμε προγραμματικές συζητήσεις βάσει των προτεραιοτήτων, που έχουμε για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Έχω πει επίσης ότι τα πρόσωπα τα οποία θα πρωταγωνιστήσουν σε αυτή την κυβέρνηση, πρέπει να είναι κοινής αποδοχής. Δεν θα πω εγώ ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός Εξωτερικών ή ο Υπουργός Οικονομίας. Θα είναι πρόσωπα κοινής αποδοχής, τα οποία θα μπορούν να εκφράσουν το περιεχόμενο της προγραμματικής συμφωνίας. Τα πρόσωπα αυτά δεν μπορεί να είναι οι πρωταγωνιστές των προβλημάτων, των ανισοτήτων, της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργαλειοποίησης των θεσμών, που έχουν πρωταγωνιστήσει στη συγκάλυψη πολύ μεγάλων σκανδάλων στην χώρα μας όπως είναι οι τηλεοπτικές άδειες ή οι παράνομες παρακολουθήσεις. Θα είναι πρόσωπα υψηλού κύρους και αξιοπιστίας».

Επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής πρεσβεύει ένα άλλο πολιτικό υπόδειγμα. «Δεν δίνω μια μάχη για την εξουσία. Δίνω μία μάχη γιατί πιστεύω ότι ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ με το σοσιαλδημοκρατικό του πρόγραμμα θα είναι θεματοφύλακας για να υπάρξουν οι αναγκαίες αλλαγές, να έρθει στο τόπο μας κοινωνική δικαιοσύνη, κοινωνική ευημερία και ασφάλεια».

«Δεν πρόκειται η παράταξη αυτή σε αυτό το περήφανο νέο της ξεκίνημα, να λειτουργήσει με τρόπο που θα αμφισβητηθεί η σχέση εμπιστοσύνης, που οικοδομώ καθημερινά με τον ελληνικό λαό. Άρα, εκβιασμοί όπως αυτοί του κ. Μητσοτάκη ότι “θα κάνω όσες εκλογές χρειαστούν για να βγω πρωθυπουργός”, το ΠΑΣΟΚ δεν τις ανέχεται και δεν θα τις νομιμοποιήσει. Και γι’ αυτό δίνω αγώνα από την πρώτη Κυριακή, με μία ισχυρή δημοκρατική παράταξη, με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ, η χώρα να έχει έναν προσανατολισμό ευημερίας , κοινωνικής δικαιοσύνης και σταθερότητα. Τα παιχνίδια της αστάθειας εκπορεύονται από την εξουσιομανία του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα» επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης.

Απευθυνόμενος στους πολίτες, ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε το διακύβευμα της κάλπης: «Κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι ψήφος για αλλαγή σελίδας, κοινωνική δικαιοσύνη και κοινωνική ευημερία, σεβασμό στους θεσμούς έναντι αυτών που τους εργαλειοποιούν για να συγκαλύψουν τον Παππά, τον Δημητριάδη, τους κολλητούς τους, που αντιμετωπίζουν τις εγκληματικές πράξεις α λα καρτ βάσει της πολιτικής ταυτότητας των προσώπων που εμπλέκονται. Ως εδώ. Με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ θα έχουμε ένα πολιτικό σύστημα, που σέβεται τον πολίτη και τα δικαιώματά του και θα έχουμε σταθερότητα από την πρώτη Κυριακή, χωρίς τους οπορτουνισμούς του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα. Αυτή η νέα εποχή είναι μία νέα εποχή ευθύνης και συνέπειας για να γίνει επιτέλους το ελληνικό κράτος, ένα κράτος κανονικής ευρωπαϊκής λειτουργίας και όχι εργαλείο στα χέρια των εκάστοτε συμφερόντων. Θα είμαστε δίπλα με όσους έχουν κοινές αγωνίες και ζητούν μία νέα εποχή γενναίων αλλαγών προς όφελος του πολίτη, του περιβάλλοντος, της κοινωνίας, του κοινωνικού κράτους».

Ειδήσεις σήμερα:

Ληστεία στην Ακρόπολη – μητέρα 18χρονου: Το παιδί μου ζει από θαύμα

Κορογιαννάκης για Γεωργούλη: Υπερβολική η χρονική διάρκεια της έρευνας των βελγικών Αρχών

Βιέννη: αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση επειδή δεν δούλευαν τα... καζανάκια!