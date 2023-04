Αθλητικά

EURO 2023 U-19: Η κλήρωση για την Εθνική Νέων

Με ποιες ομάδες θα βρεθεί αντιμέτωπο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των Νέων.

Η κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο Μανοέλ στη Βαλέτα έφερε την Εθνική Νέων στον 2o όμιλο της τελικής φάσης του EURO 2023, με αντιπάλους την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ισπανία.

Στον πρώτο όμιλο θα συμμετάσχουν η διοργανώτρια χώρα Μάλτα, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Ιταλία.

Η τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2023 θα πραγματοποιηθεί στη Μάλτα στο διάστημα 3-16 Ιουλίου.

Την πρόκριση στην ημιτελική φάση (νοκ άουτ αγώνες) θα κατακτήσουν οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου.

Το ημερολόγιο του U19 EURO 2023:

1η αγωνιστική: 3-4 Ιουλίου

2η αγωνιστική: 6-7 Ιουλίου

3η αγωνιστική: 9-10 Ιουλίου

Ημιτελική φάση: 13 Ιουλίου

Τελικός: 16 Ιουλίου

Τα στάδια του U19 EURO 2023

National Stadium, Ta'Qali (3 παιχνίδια ομίλων, 1 ημιτελικός, τελικός)

Centenary Stadium, Ta'Qali (4 παιχνίδια ομίλων)

Tony Bezzina Stadium, Paola (3 παιχνίδια ομίλων, 1 ημιτελικός)

Gozo Stadium, Gozo (2 παιχνίδια ομίλων)