Μαρούσι: Κεραυνός έπεσε δίπλα σε καφετέρια - Άρπαξαν φωτιά τα δέντρα (εικόνες)

Άστατος παραμένει ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας με καταιγίδες που σε πολλές περιπτώσεις συνοδεύονται από κεραυνούς.

Συγκεκριμένα, ισχυρή καταιγίδα έπληξε την Αττική το μεσημέρι της Τετάρτης. Η νεροποντή είχε σύντομη διάρκεια στα βόρεια προάστια, αλλά συνοδεύτηκε και από πτώση κεραυνών.

Μάλιστα, στο Μαρούσι ένας κεραυνός έπεσε δίπλα σε καφετέρια, που βρίσκεται στην πλατεία Ηρώων με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί μικρή εστία φωτιάς σε δέντρα της πλατείας.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της πυροσβεστικής προκειμένου να σβήσει τη φωτιά. Από την πτώση του κεραυνού δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός.

Τις φωτογραφίες δημοσίευσε η σελίδα Forecast Weather Greece:

