Hellenic Train : Επανέρχονται λεωφορειακά δρομολόγια

Ποια λεωφορειακά δρομολόγια επανέρχονται και ποια καταργούνται, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.

Επανέρχονται, από αύριο Πέμπτη 20 Απριλίου, τα λεωφορειακά δρομολόγια στη διαδρομή Πάτρα-Κιάτο-Πάτρα, με οκτώ ζεύγη ημερησίως ενώ ταυτόχρονα καταργούνται τα λεωφορειακά δρομολόγια στη διαδρομή Πάτρα-Αθήνα-Πάτρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, τα λεωφορειακά δρομολόγια της διαδρομής Πάτρα-Κιάτο-Πάτρα, θα έχουν άμεση ανταπόκριση με τους συρμούς του Προαστιακού στο σταθμό του Κιάτου και δεν θα πραγματοποιούν στάθμευση στο Διακοπτό.

Η Hellenic Train με νεότερες ανακοινώσεις θα ενημερώνει για τα δρομολόγια που θα προστίθενται σταδιακά στο πρόγραμμα κυκλοφορίας.

