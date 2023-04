Πολιτισμός

Κατερίνα Χέλμη: Πότε και που θα γίνει η κηδεία της

Πότε θα πουν το τελευταίο "αντίο" στη σπουδαία ηθοποιό συγγενείς και φίλοι.



Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου έφυγε από τη ζωή στα 84 της χρόνια η ηθοποιός Κατερίνα Χέλμη, σκορπόντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Το τελευταίο "αντίο" στη σπουδαία ηθοποιό θα πουν συγγενείς και φίλοι το Σάββατο 22 Απριλίου στη Μητρόπολη Αθηνών και η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κηφισιάς.

Η Κατερίνα Χέλμη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού και του Θεάτρου Τέχνης, αλλά τελικά αποφοίτησε από τη Σχολή του Πέλου Κατσέλη. Έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από χαρακτηριστικούς ρόλους σε μερικές από τις πιο αγαπημένες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Η πρώτη της εμφάνιση στον κινηματογράφο πραγματοποιήθηκε το 1957 στην ταινία «Μπαρμπαγιάννης ο κανατάς», ενώ μεγαλύτερή της επιτυχία αποτελεί η ταινία «Τα κόκκινα φανάρια», σε σκηνοθεσία Βασίλη Γεωργιάδη.



Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, συμμετείχε σε περισσότερες από 25 ταινίες και σε 4 τηλεοπτικές σειρές. Στο θέατρο πρωταγωνίστησε σε δεκάδες παραστάσεις και ξεχώρισε για τις υψηλού επιπέδου ερμηνείες της. Υπήρξε αγωνίστρια τόσο στην τέχνη της όσο και στον κοινωνικό και πολιτικό βίο της χώρας. Σύζυγός της ήταν ο καθηγητής και ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Σβολόπουλος.

